Zoe Saldaña revela desejo de refilmar cenas de Gamora: "Adoraria"

Zoe Saldaña, intérprete de Gamora - Foto: Divulgação

Zoe Saldaña, intérprete de Gamora no MCU, revelou que sonha em refilmar as cenas de sua personagem nos filmes dos Vingadores. Além de ter estrelado a trilogia de Guardiões da Galáxia, a atriz também fez parte do elenco de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato.

"Eu adoraria voltar e refilmar o que Gamora estava passando nos filmes dos Vingadores", disse Saldaña em entrevista à Variety. "Na época, eu não compreendia totalmente o que os irmãos Russo estavam criando. Eles são cineastas brilhantes, e a oportunidade que me deram foi única."

A atriz também expressou gratidão pelo destaque de sua personagem nos filmes: "Sempre serei grata por destacarem Gamora dessa forma. Gostaria de poder refazer as cenas e me esforçar mais, pois foi uma oportunidade incrível de interpretar uma filha com conflitos com o pai. Se eu tivesse percebido isso mais claramente na época, teria sido uma experiência ainda mais enriquecedora."

Além disso, Robert Downey Jr. foi confirmado como o antagonista Doutor Destino nos próximos dois filmes dos Vingadores, que também marcarão o retorno dos irmãos Joe e Anthony Russo ao MCU. Eles já dirigiram sucessos como Capitão América: O Soldado Invernal, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Os novos filmes da saga Vingadores se chamarão Vingadores: Doomsday (com estreia prevista para maio de 2026) e Vingadores: Guerras Secretas (previsto para maio de 2027).