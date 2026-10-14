ACB EM FOCO
ACB e Faceb articulam instalação de agência bancária em Canudos
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A força do empreendedorismo de Canudos esteve em pauta na visita de Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado da Bahia (Faceb), e Paulo Cavalcanti, presidente da Faceb, ao município, na última sexta-feira. Os dois participaram da 1ª Feira de Negócios e Empreendedorismo de Canudos (Fenec) e aproveitaram a agenda para avançar na mobilização pela instalação de uma agência bancária na cidade.
Em reunião com a superintendência do Banco do Nordeste, com a presença do prefeito Jailson Cardoso, comerciantes e produtores locais, foram discutidos os benefícios de uma agência para a economia do município. Atualmente, quem precisa de atendimento bancário presencial tem de se deslocar até Euclides da Cunha, gerando mais despesas e dificuldades para moradores e empreendedores.
“Quem empreende no interior precisa ter condições de crescer dentro da própria cidade. Sabemos que os serviços digitais avançam e que muitas agências estão fechando, mas, em municípios como Canudos, o atendimento presencial ainda faz muita diferença. Estamos juntos nessa mobilização, ouvindo as lideranças e buscando caminhos para atender a essa demanda da população”, afirma Isabela Suarez.
A visita faz parte da agenda de interiorização da ACB e da Faceb, que busca estreitar o diálogo com empresários e lideranças locais, conhecer suas demandas e identificar desafios relacionados à infraestrutura e ao ambiente de negócios. A iniciativa também procura estimular o associativismo como caminho para ampliar a representatividade empresarial e buscar soluções para o desenvolvimento regional.
“Precisamos promover a consciência da força dos empresários unidos pelo associativismo e transformá-la em re presentatividade. A Faceb tem o compromisso de fortalecer as associações comerciais no interior da Bahia, estimular a convergência de forças e o reconhecimento da função social da empresa. Em nossas viagens pelo estado, ao lado da presidente da ACB, estamos ouvindo as lideranças locais e buscando transformar essa mobilização em ações concretas para o desenvolvimento dos municípios”, disse Paulo Cavalcanti.
Desde que assumiu a presidência da ACB, em julho de 2025, Isabela Suarez tem percorrido municípios baianos, com visitas a Feira de Santana, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso e Vitória da Conquista, entre outras cidades, para estreitar o diálogo com o empresariado e conhecer de perto as demandas regionais. A agenda terá continuidade em Bom Jesus da Lapa, no próximo dia 20 de outubro.