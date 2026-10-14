ACB e Faceb articulam instalação de agência bancária em Canudos

A força do empreendedorismo de Canudos esteve em pauta na visita de Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado da Bahia (Faceb), e Paulo Cavalcanti, presidente da Faceb, ao município, na última sexta-feira. Os dois participaram da 1ª Feira de Negócios e Empreendedorismo de Canudos (Fenec) e aproveitaram a agenda para avançar na mobilização pela instalação de uma agência bancária na cidade.

Em reunião com a superintendência do Banco do Nordeste, com a presença do prefeito Jailson Cardoso, comerciantes e produtores locais, foram discutidos os benefícios de uma agência para a economia do município. Atualmente, quem precisa de atendimento bancário presencial tem de se deslocar até Euclides da Cunha, gerando mais despesas e dificuldades para moradores e empreendedores.

Tudo sobre ACB em Foco em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quem empreende no interior precisa ter condições de crescer dentro da própria cidade. Sabemos que os serviços digitais avançam e que muitas agências estão fechando, mas, em municípios como Canudos, o atendimento presencial ainda faz muita diferença. Estamos juntos nessa mobilização, ouvindo as lideranças e buscando caminhos para atender a essa demanda da população”, afirma Isabela Suarez.

A visita faz parte da agenda de interiorização da ACB e da Faceb, que busca estreitar o diálogo com empresários e lideranças locais, conhecer suas demandas e identificar desafios relacionados à infraestrutura e ao ambiente de negócios. A iniciativa também procura estimular o associativismo como caminho para ampliar a representatividade empresarial e buscar soluções para o desenvolvimento regional.

“Precisamos promover a consciência da força dos empresários unidos pelo associativismo e transformá-la em re presentatividade. A Faceb tem o compromisso de fortalecer as associações comerciais no interior da Bahia, estimular a convergência de forças e o reconhecimento da função social da empresa. Em nossas viagens pelo estado, ao lado da presidente da ACB, estamos ouvindo as lideranças locais e buscando transformar essa mobilização em ações concretas para o desenvolvimento dos municípios”, disse Paulo Cavalcanti.

Desde que assumiu a presidência da ACB, em julho de 2025, Isabela Suarez tem percorrido municípios baianos, com visitas a Feira de Santana, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso e Vitória da Conquista, entre outras cidades, para estreitar o diálogo com o empresariado e conhecer de perto as demandas regionais. A agenda terá continuidade em Bom Jesus da Lapa, no próximo dia 20 de outubro.