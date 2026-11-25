A Associação Comercial da Bahia (ACB) realiza, no dia 30 de novembro, a solenidade de posse do desembargador Mário Alberto Simões Hirs na presidência da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da entidade. O evento acontece às 19h, no Auditório do Hospital Casa de Retiro São Francisco, no Horto Florestal, em Salvador. Na ocasião, será realizado o painel “Segurança Jurídica e o Papel da Arbitragem no Ambiente de Negócios”, com a participação de Gabriel Seijo, Gustavo Mazzei e Lucas Castelo Branco.

Vinculada à ACB, a Câmara tem como propósito promover a conciliação, a mediação e a arbitragem como caminhos para a resolução de conflitos, especialmente nas relações empresariais. A iniciativa busca oferecer alternativas à via judicial, contribuindo para soluções mais ágeis e para um ambiente de negócios com mais segurança jurídica e previsibilidade.

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