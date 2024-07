ACB planeja Encontros das Lideranças de MPEs da Bahia

- Foto: Divulgação

O Núcleo das Micro, Pequenas e Médias Empresas da Associação Comercial da Bahia (ACB) realizou a sua reunião mensal no dia 18 de junho, quando foram apresentados os Planos de Ação das Comissões de Reestruturação Empresarial, Simples Nacional/Tributária e de Acesso ao Crédito, além da proposta de parceria com a Universidade Aberta da ACB (UNIACB) para cursos em prol das MPMEs.

Vice-presidente da ACB e coordenador do Núcleo, Carlos Gantois abriu o encontro ressaltando a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo, que conta ainda com parcerias com o Sebrae, BNB, Desenbahia, Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Rotary e SESCAP, dentre outros, para realizar ações que visem fortalecer e dinamizar o setor das micro, pequenas e médias empresas, segmento estratégico por representar, incluído os MEIs, aproximadamente 99% do setor produtivo e responsável por mais de 60% dos empregos formais gerados.

“O fomento de debates, parcerias e ações é de fundamental importância para fortalecermos a economia e promovermos o equânime desenvolvimento sócio econômico regional, incluindo o interior baiano, sobretudo o nosso semiárido. A ACB está aberta a se unir às demais entidades, porque entendemos que as ações conjuntas e harmoniosas entre poder público e iniciativa privada são um caminho favorável para construirmos uma Bahia e um Brasil melhores para todos”, justificou Gantois.

Também vice-presidente da ACB e coordenadora da Comissão de Reestruturação Empresarial do Núcleo, Rosemma Maluf apresentou a proposta de realização de dois Encontros das Lideranças de Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia, a serem realizados em Salvador, no dia 12 de agosto, e em Itaberaba, no dia 13 de setembro.

“Nosso objetivo é o fortalecimento da cultura associativista empresarial e das políticas públicas em benefício das micro e pequenas empresas, buscando, por exemplo, divulgar conhecimentos sobre digitalização dos processos, inovação, economia circular, boas práticas de ESG, transição energética, transformação tecnológica, captação e financiamento e reforma tributária”, descreveu Rosemma.

Além de serem voltados para apresentar o associativismo como estratégia competitiva e de ação política empresarial em defesa do segmento, os encontros servirão ainda para apresentar o potencial da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da ACB para a resoluções de conflitos enfrentadas pelas micro e pequenas empresas.

Presidente do Sescap/BA e coordenador da Comissão do Simples Nacional da ACB, Agenor Neto apresentou algumas alternativas institucionais que podem ser buscadas, como a redução da quantidade de Obrigações Acessórias, atualização da tabela do Simples Nacional e o fim do sublimite aplicado para estados e municípios.

Já as ações de acesso ao crédito foram apresentadas pelo representante do Banco do Nordeste, Igor Veneza, que destacou a importância de focar na gestão empreendedora, e Gustavo Grillo, da Desenbahia, que citou a Bahia Farm Show como um evento de sucesso também pela cultura associativista do agronegócio.

Na sequência, o coordenador da UNIACB, Ney Campello, apresentou as atividades da universidade que tem por objetivo oportunizar programas de treinamento e capacitação dirigidos ao público corporativo e à sociedade em geral.