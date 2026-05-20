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ACB EM FOCO

Conexa 2026 e as lições para o desenvolvimento econômico

Participação da ACB no Conexa 2026 destacou a importância do associativismo no crescimento econômico

Isabela Suarez*
Por ACB
Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia
Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia - Foto: Divulgação

A participação da Associação Comercial da Bahia no Conexa 2026, em Florianópolis, trouxe reflexões importantes sobre o papel do associativismo e da valorização do setor produtivo no desenvolvimento econômico de um estado.

O evento reuniu lideranças empresariais de diversas regiões do Brasil e representantes internacionais em torno de debates sobre empreendedorismo, inovação, ambiente de negócios e cooperação institucional.

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Mais do que acompanhar experiências bem-sucedidas, a presença da Bahia no encontro serviu para observar caminhos que podem inspirar transformações importantes no nosso estado.

Santa Catarina consolidou, ao longo dos anos, um ambiente altamente favorável ao empreendedorismo. O estado possui uma das menores cargas de ICMS do país, legislação mais simples para abertura de empresas e uma relação de parceria entre o poder público e as entidades empresariais.

O resultado é uma economia dinâmica, com forte geração de empregos e destaque nacional em áreas como turismo, indústria e inovação.

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Outro aspecto que chama atenção é o reconhecimento dado às associações comerciais. Em Santa Catarina, essas entidades são vistas como parceiras estratégicas do desenvolvimento econômico e, por consequência, social. Existe a compreensão de que fortalecer o associativismo é fortalecer também as empresas, os empregos e a economia local. Essa é uma reflexão importante para todo o país.

O Estado tem papel essencial na construção de um ambiente favorável aos negócios, mas é o empresário quem produz riqueza, gera renda, movimenta a economia e cria oportunidades.

Cabe ao poder público criar condições para que o setor produtivo possa crescer com segurança jurídica, menos burocracia, incentivo ao investimento e diálogo permanente.

A Bahia possui enorme potencial econômico, localização estratégica, força cultural e um empresariado criativo e resiliente. Mas é fundamental avançarmos em políticas que valorizem quem empreende e reconheçam as entidades empresariais como instrumentos importantes na construção do desenvolvimento.

O associativismo segue sendo uma das ferramentas mais poderosas para transformar realidades econômicas, aproximar setores e construir soluções coletivas.

E experiências como as apresentadas no Conexa 2026 reforçam que estados que valorizam o empreendedorismo e caminham ao lado do setor produtivo conseguem criar ambientes mais competitivos, inovadores e sustentáveis para toda a sociedade.

*Isabela Suarez é presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB)
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