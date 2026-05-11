Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > ACB EM FOCO
COLUNA

ACB em Foco

Por Redação

ACERVO DA COLUNA
Publicado | Autor:

Setor produtivo endurece discurso sobre impactos da mudança na jornada de trabalho em encontro na ACB

Durante a reunião, o setor produtivo apresentou cinco pontos centrais para o debate

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
ACB
ACB -

O avanço da proposta que prevê mudanças na jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 elevou o tom do setor produtivo baiano nesta segunda-feira (11), durante mais uma rodada de discussões promovida pela Associação Comercial da Bahia (ACB). O encontro reuniu o deputado federal Leo Prates (Republicanos), relator da PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 na comissão especial da Câmara, além de representantes de diversos segmentos empresariais, em uma mobilização considerada a maior desde o início das articulações conduzidas pela entidade.

Como casa histórica de articulação empresarial e defesa das pautas de interesse do setor produtivo, a ACB vem ampliando o debate para além da relação entre empregado e empregador, sustentando que a proposta terá efeitos diretos sobre emprego, preços, competitividade e poder de compra da população.

Tudo sobre ACB em Foco em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CLT vai virar freelancer? Supermercados propõem mudança após fim da escala 6x1
Luiz Marinho abre debate sobre fim da escala 6x1 em comissão especial
Governo Lula lança campanha pelo fim da escala 6x1: "É um direito"

Durante a reunião, o setor produtivo apresentou cinco pontos centrais para o debate: a separação entre jornada e escala; a necessidade de transição gradual; o reconhecimento das diferenças entre os setores econômicos; a preservação da negociação coletiva; e a criação de mecanismos de compensação econômica, especialmente por meio da desoneração da folha.

Representantes do comércio, indústria, varejo, construção civil, alimentação e shopping centers defenderam a manutenção da escala 6x1 e alertaram para os impactos da redução da jornada de trabalho sem análise técnica aprofundada dos efeitos econômicos da medida.

Reflexos do fim da escala

Na avaliação das lideranças presentes, a discussão deixou de tratar apenas da escala e passou a envolver uma mudança estrutural na carga horária semanal, com reflexos em toda a cadeia produtiva.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, afirmou que o setor produtivo tem enfrentado dificuldades para ampliar a compreensão da sociedade sobre o alcance da proposta e criticou a forma como o tema vem sendo apresentado no debate público. Segundo ela, a discussão não trata apenas do fim da escala 6x1, mas de uma mudança estrutural na jornada de trabalho brasileira, com impactos diretos sobre custos, preços e poder de compra da população.

“O setor produtivo entende que existe uma falha de comunicação, porque a população não está sendo informada sobre os impactos de uma eventual redução da jornada e da flexibilização da escala de trabalho. Nossa economia é heterogênea e composta, em grande parte, por pequenos e micro empresários que não conseguem absorver um aumento de 20% nos seus custos. O setor produtivo pede responsabilidade e tempo para que essa discussão aconteça de forma técnica, sem transformar um tema tão sério em palanque eleitoral”, afirmou.

Outro ponto destacado pelas lideranças empresariais foi a necessidade de separar o debate sobre redução da jornada da discussão sobre modelos de escala. Para o setor produtivo, engessar formatos de trabalho na Constituição pode gerar impactos severos em atividades que funcionam de forma contínua, como comércio, alimentação, hotelaria, saúde, supermercados, farmácias e postos de combustíveis.

Os representantes também defenderam uma implementação gradual de eventuais mudanças.

Segundo dados apresentados pelo setor produtivo durante a reunião, os impactos da medida poderão gerar aumento de até 13% nos preços ao consumidor em alguns segmentos da economia, além de pressionar ainda mais micro e pequenas empresas, especialmente nos setores intensivos em mão de obra.

Avaliação das discussões

Leandro Menezes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-Ba), criticou a forma como a discussão vem sendo apresentada à população. Segundo ele, o setor defende uma redução progressiva da jornada, mas considera fundamental ampliar o debate sobre os efeitos econômicos da proposta.

“Isso pode gerar aumento de 7% a 8% nos cardápios e reduzir em até 10% o poder de compra do brasileiro. Também vai diminuir a oferta de serviços em áreas de menor circulação de renda, como as periferias. O cidadão precisa entender esse impacto antes de decidir sobre o fim da escala 6x1”, afirmou.

Representando a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Milton Barbosa Lima alertou para os efeitos da medida sobre a produtividade e o ambiente econômico nacional.

“O Brasil precisa discutir produtividade, competitividade e custo Brasil. Uma mudança como essa, da forma como está sendo colocada, pode gerar menos produtividade, perda de competitividade e até demissões. A indústria está muito atenta a esse debate porque os impactos serão sentidos por todos os setores”, afirmou.

O deputado federal Leo Prates destacou a importância de ouvir os diferentes segmentos econômicos antes da consolidação do parecer.

“Esse é um debate que impacta diretamente o setor produtivo, os trabalhadores e o futuro das relações de trabalho no Brasil. E nada mais justo do que realizarmos essa discussão na Associação Comercial da Bahia, sob a liderança de Isabela Suarez, que tem conduzido a entidade com diálogo, compromisso institucional e protagonismo nos grandes temas ligados ao desenvolvimento econômico do nosso estado. Nosso objetivo aqui é ouvir, dialogar e construir caminhos com responsabilidade e equilíbrio”, afirmou.

Outros encontros

Antes da reunião com Léo Prates, a ACB já havia promovido outros dois encontros sobre o tema. O primeiro reuniu o deputado federal Paulo Azi (União Brasil), relator da proposta na CCJ da Câmara. Já a segunda rodada contou com a participação dos deputados federais Adolfo Viana (PSDB) e Antônio Brito (PSD), líderes de suas bancadas no Congresso Nacional.

Participaram da reunião desta segunda os representantes de diversas entidades do setor produtivo baiano, entre elas:

  • Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (FACEB)
  • Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL-BA),
  • Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB),
  • Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB),
  • Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce),
  • Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA),
  • Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA),
  • Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA),
  • Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas),
  • Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da Cidade do Salvador (Sindipan),
  • Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA),
  • Conselho Consultivo de Entidades Empresariais da Bahia (Consempre).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags

ACB fim da escala 6x1 leo prates setor produtivo

Relacionadas:

Ver todas

Assine a newsletter e receba conteúdos da coluna O Carrasco