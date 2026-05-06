VICE-LÍDER
Deputado Leo Prates assume posto de destaque no Republicanos
Prates se filiou ao partido há um mês para reforçar a bancada da Bahia
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Recém-filiado ao Republicanos, o deputado federal Leo Prates conseguiu um posto de destaque na Câmara. Isso porque o parlamentar foi escolhido como vice-líder do partido.
A nomeação, segundo ele, foi recebida como "uma honra" e destaca o seu compromisso com a legenda no Congresso Nacional.
“Fico muito honrado por ser escolhido pelo meu partido para assumir esse importante cargo. Agradeço ao presidente Marcos Pereira e ao líder Augusto Coutinho pela missão. Recebo essa responsabilidade com o compromisso de seguir trabalhando com firmeza, diálogo e resultados, defendendo os interesses da população e fortalecendo ainda mais o nosso projeto político”, declarou Prates.
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Prates ingressou no Republicanos há um mês para reforçar a bancada do partido na Bahia. Logo após, foi indicado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, para ser relator da PEC 221/19, que trata da redução da jornada de trabalho, principal pauta em tramitação.
O vice-líder na Câmara substitui o líder do partido, bloco parlamentar, governo ou oposição em ausências e impedimentos. Ele atua na articulação política, orientando bancadas em votações e intermediando demandas entre parlamentares e o Poder Executiv
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