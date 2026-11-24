A primeira edição do Prêmio ACB Melhores do Ano já tem seus 42 finalistas. A Associação Comercial da Bahia (ACB) divulgou nesta terça-feira, 24, a relação dos três mais indicados em cada uma das 14 categorias da premiação, que reconhece empresas, empresários e jovens lideranças com atuação na Bahia. A lista reúne representantes de diferentes segmentos da economia, do agronegócio à tecnologia, do comércio de bairro à indústria.

Os nomes foram definidos após uma mobilização que reuniu 412 inscritos, 28 entidades empresariais participantes e mais de 3 mil votos. Os vencedores serão anunciados no dia 10 de dezembro, às 19h, durante jantar de premiação no Cerimonial Conceição da Praia, em Salvador, em evento para convidados, finalistas e representantes das entidades envolvidas.

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“Esses 42 nomes mostram quem faz a economia da Bahia andar. A ACB nasceu em 1811 para defender quem produz, e reconhecer essas histórias faz parte dessa missão. Ver 28 entidades reunidas em torno da mesma escolha diz muito sobre a força do nosso setor produtivo”, afirma Isabela Suarez, presidente da ACB.

Os finalistas do prêmio

A premiação contempla 11 categorias setoriais e três reconhecimentos individuais: Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Destaque, destinado a lideranças de até 40 anos. Confira os finalistas, em ordem alfabética:

Agronegócio: Cooperfarms, Família Borré e Fazenda Busato.

Indústria: Avatim, Caffeine Army e Tia Sônia.

Varejo: Almacen Pepe, Atakarejo e Lojas Guaibim.

Serviços & Financeiro: LemosPassos, Nogueira Reis e Wakanda Educação.

Turismo & Gastronomia: Grupo Origem, Grupo Soho e Hotel Fasano Salvador.

Construção & Imobiliário: Grupo André Guimarães, Solare e VCA Construtora.

Infraestrutura e Sustentabilidade: Neoenergia Coelba, Petrobahia e TS Global S/A.

Tecnologia: Jusbrasil, Sanar e Uranus2 Comunicação.

Economia Criativa: Alô Alô Bahia, Camarote Salvador e Rede Bahia.

Saúde: Hospital Casa de Retiro São Francisco, Hospital Santa Izabel e Obras Sociais Irmã Dulce.

Negócio de Bairro: A Cubana, Juarez Restaurante e Sorveteria da Ribeira.

Empresário do Ano: Guilherme Bellintani, José Antonio Barbosa e Moisés Schmidt.

Empresária do Ano: Amanda Vasconcelos, Daniela Lacerda e Monique Evelle.

Jovem Destaque: Amanda Brito Orleans, Leopoldo Leão e Matheus Ladeia.

Prêmio ACB em Foco - Foto: Divulgação

Participação e transparência

A escolha dos finalistas foi feita por membros das 28 entidades empresariais parceiras, com votação individual identificada por CPF, realizada entre 8 de outubro e 23 de novembro. Cada entidade teve o mesmo peso no resultado, independentemente do número de associados. A relação apresenta os nomes em ordem alfabética, sem indicação de pontuação ou classificação.

“A ideia foi colocar quem conhece o mercado para indicar quem está fazendo a economia baiana girar. Na lista, tem empresa centenária, negócio de bairro e jovem que começou há pouco tempo. É esse retrato da Bahia que a gente quer levar para a noite de 10 de dezembro”, destaca Nicolau Eloy, idealizador do prêmio e fundador do BP Money.

Até a cerimônia, o processo passará por uma nova auditoria, que abrangerá desde as inscrições até a apuração dos votos. A realização é da ACB, entidade fundada em 1811, com idealização e execução do BP Money. “O empresário baiano trabalha muito e aparece pouco. O prêmio existe para dar nome e rosto a quem gera emprego e renda aqui. Fazer isso ao lado da associação comercial mais antiga das Américas, com as entidades escolhendo e com o processo auditado, é o que dá credibilidade ao resultado”, afirma Ricardo Luzbel, vice-presidente de Comunicação e Relações Institucionais da ACB e sócio do BP Money.

O regulamento e a história de cada finalista estão disponíveis em acbmelhoresdoano.com.br.

