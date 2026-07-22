Um novo espaço para fortalecer o turismo e o desenvolvimento da Bahia

A Associação Comercial da Bahia (ACB), anunciou, na última segunda-feira (20), a criação da sua Câmara de Turismo, uma iniciativa que nasce com o propósito de reunir especialistas do segmento para discutir, desenvolver e propor ações voltadas ao fortalecimento da atividade turística em Salvador e em todo o estado da Bahia. A iniciativa marca mais um passo da entidade na promoção do desenvolvimento econômico por meio de setores estratégicos.

Tenho a honra de coordenar essa nova Câmara. São cerca de 26 anos de atuação nos segmentos de aviação, hotelaria e operação de turismo, experiência que agora coloco à disposição desse projeto ao lado de profissionais reconhecidos do setor, como José Carvalho de Cunha Filho, Roberto Perez Duran, Rogério Ribeiro Pereira, Avani Duran, Mayara Padrão, Thaís Bahia, Hugo Leonardo e Iuri Mattos, além de outros especialistas que serão convidados a participar e contribuir com suas experiências e conhecimentos.

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Nossa proposta é promover reuniões periódicas para debater os principais desafios do setor, identificar oportunidades e elaborar propostas que possam ser encaminhadas aos poderes públicos municipal e estadual, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do turismo baiano.

Também buscamos aproximar o setor produtivo do poder público, fortalecendo o diálogo entre empresários, especialistas e gestores, com foco na criação de políticas, projetos e ações que ampliem a competitividade da Bahia como destino turístico nacional e internacional.

Acredito que a criação da Câmara representa uma oportunidade de reunir diferentes experiências em torno de um objetivo comum. O turismo é um dos maiores geradores de emprego, renda e desenvolvimento. A Câmara nasce para ser um espaço permanente de diálogo, construção de propostas e colaboração, contribuindo para que Salvador e a Bahia alcancem um protagonismo ainda maior no cenário turístico brasileiro e internacional.

Com a criação da Câmara de Turismo, a Associação Comercial da Bahia reforça seu compromisso histórico com o desenvolvimento econômico do estado e amplia sua atuação em um dos setores mais importantes para a economia baiana.