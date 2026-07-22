Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > ACB EM FOCO

ACB EM FOCO

Um novo espaço para fortalecer o turismo e o desenvolvimento da Bahia

Confira a coluna ACB em Foco

Davidson Botelho
Por Davidson Botelho
Imagem ilustrativa da imagem Um novo espaço para fortalecer o turismo e o desenvolvimento da Bahia
Foto: Reprodução/Anota Bahia

A Associação Comercial da Bahia (ACB), anunciou, na última segunda-feira (20), a criação da sua Câmara de Turismo, uma iniciativa que nasce com o propósito de reunir especialistas do segmento para discutir, desenvolver e propor ações voltadas ao fortalecimento da atividade turística em Salvador e em todo o estado da Bahia. A iniciativa marca mais um passo da entidade na promoção do desenvolvimento econômico por meio de setores estratégicos.

Tenho a honra de coordenar essa nova Câmara. São cerca de 26 anos de atuação nos segmentos de aviação, hotelaria e operação de turismo, experiência que agora coloco à disposição desse projeto ao lado de profissionais reconhecidos do setor, como José Carvalho de Cunha Filho, Roberto Perez Duran, Rogério Ribeiro Pereira, Avani Duran, Mayara Padrão, Thaís Bahia, Hugo Leonardo e Iuri Mattos, além de outros especialistas que serão convidados a participar e contribuir com suas experiências e conhecimentos.

Tudo sobre ACB em Foco em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ACB EM FOCO

215 anos de uma ideia que continua atual uma ideia que continua atual
215 anos de uma ideia que continua atual uma ideia que continua atual imagem

ACB EM FOCO

ACB oferece alternativa ágil e segura para resolução de conflitos empresariais
ACB oferece alternativa ágil e segura para resolução de conflitos empresariais imagem

ACB EM FOCO

Desenvolvimento não acontece por acaso
Desenvolvimento não acontece por acaso imagem

Nossa proposta é promover reuniões periódicas para debater os principais desafios do setor, identificar oportunidades e elaborar propostas que possam ser encaminhadas aos poderes públicos municipal e estadual, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do turismo baiano.

Também buscamos aproximar o setor produtivo do poder público, fortalecendo o diálogo entre empresários, especialistas e gestores, com foco na criação de políticas, projetos e ações que ampliem a competitividade da Bahia como destino turístico nacional e internacional.

Acredito que a criação da Câmara representa uma oportunidade de reunir diferentes experiências em torno de um objetivo comum. O turismo é um dos maiores geradores de emprego, renda e desenvolvimento. A Câmara nasce para ser um espaço permanente de diálogo, construção de propostas e colaboração, contribuindo para que Salvador e a Bahia alcancem um protagonismo ainda maior no cenário turístico brasileiro e internacional.

Com a criação da Câmara de Turismo, a Associação Comercial da Bahia reforça seu compromisso histórico com o desenvolvimento econômico do estado e amplia sua atuação em um dos setores mais importantes para a economia baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Associação Comercial da Bahia Câmara de Turismo Desenvolvimento Econômico Fortalecimento do Setor Turístico Políticas Públicas para Turismo Turismo Sustentável

Relacionadas

Mais lidas