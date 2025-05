ALB celebra centenário de Mãe Stella de Oxóssi com lançamento de instituto

Lançamento do Instituto Mãe Stella de Oxóssi será no dia 2 de maio - Foto: Manu Dias

A primeira Ialorixá do Brasil a integrar uma academia de letras, a Mãe Stella de Oxóssi, será celebrada no Palacete Góes Calmon, na sede da Academia de Letras da Bahia (ALB), em Salvador, no dia 2 de maio. Na ocasião, que também é a data em que completaria 100 anos, vai acontecer o lançamento do Instituto Mãe Stella de Oxóssi, juntamente com a assinatura do Protocolo de Intenções com a ALB.

Ialorixá do terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, Mãe Stella foi eleita imortal da academia baiana em 2013. Em setembro do mesmo ano, passou a ocupar a cadeira 33, cujo patrono era Castro Alves e, na época, pertencia ao professor e historiador Ubiratan Castro, falecido em janeiro de 2013.

“Desenvolver atividades culturais, desportivas, recreativas e de saúde; prestar serviços de assistência social para mulheres, jovens e crianças vítimas de abuso e assédio sexual; desenvolver e executar projetos objetivando fortalecer, proteger e melhorar as condições de vida do nosso público alvo que são crianças, adolescentes, mulheres, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade; e capacitar e qualificar essas pessoas através de cursos”, destaca Adriano Azevedo, sobrinho da Ialorixá e presidente do Instituto.

"A educação será sempre a premissa do Instituto, pois era o que minha tia primava. Os demais objetivos, seguiremos em busca de apoio para pôr tudo isso em prática", completa.