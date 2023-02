Alok arrasta multidão em Salvador com seu trio futurista

Milhares de foliões se juntaram à pipoca do Alok no final da tarde deste sábado, 18, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. O que prometia ser marcante, se cumpriu.

O trio de aspecto futurista chamou a atenção com seus telões de leds, luzes, cores e projeções tecnológicas durante seis horas de música. No meio do circuito, uma surpresa: o DJ norte-americano Diplo subiu na cabine onde Alok se apresentava e incendiou a multidão que animadamente entoavam gritos e aplausos.

A asa cenográfica do trio convidava a todos a “liberar o melhor de cada um” é assim foi, adultos e crianças se misturavam na mesma sinergia para celebrar a alegria coletiva.