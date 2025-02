Camarote Brahma inaugurou loja física em Salvador para maior interação

Loja do Camarote Brahma em Salvador, com Rafa Kalimann - Foto: Valter Junior e Jovane de Jesus

Presente há três anos no Carnaval de Salvador, o Camarote Brahma inaugurou sua primeira loja física na cidade, na última quinta-feira, 6, no Salvador Shopping. O espaço, além de ponto de retirada de abadás, será um ambiente de interação e experiência com a marca, proporcionando um gostinho da grandiosidade que o Camarote preparou para os foliões.

Durante a cerimônia, os convidados puderam degustar elementos do cardápio do camarote, com bebidas elaboradas pela Purgatório e pratos assinados por Bartô e Red Burguer. A presença da DJ Pedro Chamusca animou o evento.

Promovido pela 2GB Entretenimento, o lançamento contou com a presença de Rafa Kalimann, embaixadora da marca, além de artistas, influenciadores, jornalistas e executivos. A ocasião incluiu ativações específicas, discotecagem e coquetéis inéditos, além da apresentação pública dos abadás deste ano, por meio de um desfile virtual, que repercutiu nas redes sociais. Para a folia, o espaço montou um line-up completo para agitar o circuito Barra-Ondina.

“O Camarote Brahma Salvador é onde a paixão pelo Carnaval encontra exclusividade. Um espaço especial, feito para quem quer viver a festa de um jeito único. Com a nova loja, essa experiência começa antes mesmo da folia — um ponto de serviço, onde os clientes poderão retirar seus abadás com mais conforto e praticidade, já entrando no clima do melhor Carnaval do Brasil”, destacou Guto Ulm, sócio do Camarote Brahma e da 2GB.