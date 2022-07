Clínica Guimarães Lima foi inaugurada reunindo convidados na Pituba

Aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, a inauguração da Clínica Odontológica Guimarães Lima, que está de casa nova em Salvador. O empreendimento, comandado pelos irmãos Rafael e Tito Guimarães Lima, agora se localiza na Pituba. O evento reúne clientes, parceiros, amigos e convidados sob o comando da promoter Licia Fabio.

Com um investimento de R$2,3 milhões, o prédio conta com 11 consultórios, 02 salas de espera, espaço gourmet, 03 laboratórios, salas para radiografia panorâmica e tomógrafo, 02 centros cirúrgicos com sala de conforto pós-operatório e estúdio fotográfico.