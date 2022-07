Daniel Alves recebe selo do Made in Bahia das mãos de Carlos Falcão

Iniciativa orquestrada pelo empresário Carlos Falcão, a campanha Made in Bahia, que busca conscientizar o consumidor sobre a importância de valorizar os produtos e serviços do estado, ganhou um novo parceiro. Trata-se do multicampeão Daniel Alves, jogador com mais títulos conquistados na história do futebol, com 43 troféus.



Em evento realizado na última segunda-feira (11), no Instituto Daniel Alves, localizado na região de Itapuã, em Salvador, o atleta recebeu o selo Made in Bahia pelas mãos de Carlos Falcão. O empresário comentou sobre o momento. “É um orgulho para o Business Bahia entregar essa placa, que tanto simboliza a nossa baianidade empresarial, a Daniel Alves, um grande vencedor dentro e fora de campo”, disse.