Fabi Maimone recebeu Ju Ferraz no primeiro The Latvian Talks do ano

Amanda Zaira, Gabriela Bandeira, Ju Ferraz e Fabi Maimone - Foto: Renata Marques/Anota Bahia

A primeira edição da temporada de 2025 do projeto The Latvian Talks com a jornalista e escritora Fabi Maimome, realizado nesta quinta-feira, 6, contou com a participação especial da baiana Ju Ferraz, figura de destaque no cenário de marketing e relações públicas. O bate-papo com almoço e a tarde dedicada à uma sessão de autógrafos começou às 12h, no business lounge The Latvian, na Bahia Marina.

Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de se aprofundar na trajetória de Ju Ferraz, referência em networking no Brasil, a sócia e diretora de negócios da Holding Clube também é colunista da Forbes Mulher e idealizadora do movimento B.O.D.Y (Body Open Define You).

Durante o encontro, Ju abordou temas essenciais do mundo dos negócios e empreendedorismo, além de compartilhar aprendizados do seu primeiro livro, “Empreendedora da Própria Vida: Crie o Futuro Que Você Merece”, lançado em janeiro na Bahia. Ao final do bate-papo, o The Latvian preparou um almoço exclusivo para o público, acompanhado de música ao vivo e seguido por uma tarde de autógrafos.