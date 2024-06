Fabiana Pellegrino participa de podcast sobre Juizados Especiais | A TARDE

Com estreia marcada para o dia 5 de junho, o episódio do podcast Justiça Explica, produzido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), terá a participação da juíza Fabiana Pellegrino, titular da 2ª Vara de Defesa do Consumidor dos Juizados Especiais na capital baiana. A entrevistada irá abordar alguns aspectos sobre a sua área de atuação.

Fabiana irá explicar alguns detalhes e direitos do cidadão oferecidos pelos Juizados Especiais, como registro de queixa sem advogado, sanções para abandonos de processos e locais indicados para iniciar certas ações judiciais. De acordo com a juíza, tais espaços têm o objetivo de “garantir o pleno acesso à justiça, de modo simples, desburocratizado e gratuito”.

A participação da juíza no podcast estará presente nas ações relacionadas a Semana Nacional dos Juizados Especiais, que acontecerá entre os dias 03 e 07 de junho. Além do episódio, palestras nas dependências do TJ-BA e outras atividades irão marcar o período dedicado para este setor do judiciário nacional.

