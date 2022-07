Festa “Fica Comigo” comemora noite histórica e anuncia próxima edição

No último sábado, 16, o Trapiche Barnabé, em Salvador, foi iluminado de vermelho com a nova edição da festa “Fica Comigo”, trazida para a capital baiana por Aldinho Benevides, da AMB Business, em parceria com a Life Produções. A próxima edição do evento já tem um momento certo para acontecer. Segundo Benevides, o reencontro acontecerá no período da Copa do Mundo 2022, que acontece de 21 de novembro a 18 de dezembro. A data não foi especificada. “Na Copa a gente se encontra”, garantiu o empresário.

Publicações relacionadas