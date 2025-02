Luiz Caldas recebe Medalha UBC em noite de Axé em Salvador

Ao final, aconteceu uma jam session especial - Foto: Divulgação

Na última quarta-feira, 5, em cerimônia na Bahia Marina, em Salvador, o cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas foi homenageado com a Medalha UBC. A honraria é concedida pela União Brasileira de Compositores para reconhecer grandes nomes da música brasileira.

O encontro reuniu amigos, fãs e importantes nomes da indústria musical baiana para celebrar o artista e os 40 anos do Axé Music. A presidenta da entidade, Paula Lima, destacou a importância de Luiz para a história da música brasileira e na gênese do axé. No palco também estavam Marcelo Castello Branco, diretor executivo, e Manno Góes, diretor de comunicação.

A cerimônia ainda contou com um show especial de Saulo Fernandes, com um repertório exclusivo que trouxe sucessos icônicos da trajetória de Luiz, como “Magia”, “Visão do Cíclope”, “É Tão Bom”, “Mademoiselle” e “Haja Amor”. Entre os convidados que prestigiaram a celebração estavam grandes nomes da música brasileira, como Carlinhos Brown, Ronaldo Bastos e Xanddy.

Ao final, aconteceu uma jam session especial, reunindo Luiz Caldas, Saulo, Carlinhos Brown, Xanddy e Manno Góes. Ovacionado pelo público, Luiz Caldas agradeceu a homenagem e destacou a importância da instituição para a valorização dos compositores e da música nacional.