MSC Cruzeiros anuncia pacote inédito com voo partindo de Salvador

A MSC Cruzeiros acaba de anunciar um pacote inédito para viagem da Europa para o Brasil, com voo partindo de Salvador para Milão, na Itália. A viagem de travessia MSC Grand Voyage será a bordo do navio MSC Seaview, em um total de 15 noites e tendo a capital baiana como destino final.

O pacote também inclui uma diária em hotel em Gênova, na Itália, na noite que antecede o cruzeiro; transfers do aeroporto para o hotel e do hotel para o porto.

Partindo de Gênova, na Itália, no dia 18 de novembro, os viajantes visitarão Marselha (França); Barcelona, Palma de Maiorca, Cartagena e Málaga (Espanha), Santa Cruz de Tenerife e Arrecife de Lanzarote (Ilhas Canárias/Espanha) na Europa. Após cruzar o Oceano Atlântico, os hóspedes concluirão a viagem no dia 03 de dezembro, em Salvador.

O navio possui áreas como o parque aquático para as crianças, cinco piscinas e 13 hidromassagens, duas tirolesas com 105 metros de comprimento cada, a Ponte dos Suspiros – uma passarela com piso de vidro a 40 metros de altura, toboáguas, 17 bares e lounges, boliche, cinema XD, o simulador MSC Formula Racer, teatro com shows ao estilo Broadway, discoteca, espaços exclusivos para crianças em parceria com a LEGO® e Chicco®, academia equipada com aparelhos da Technogym®, diversas lojas, o MSC Aurea SPA e o MSC Yacht Club.