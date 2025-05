Ordem do Mérito Cultural homenageou personalidades e grupos da Bahia

Lula, Armandinho e Janja durante entrega da Ordem do Mérito Cultural - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Lula destacou nesta terça-feira, 20, a extraordinária contribuição da cultura para a defesa da democracia no Brasil. Ao participar da entrega da Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ), ele agradeceu aos artistas brasileiros.

No evento, o presidente e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, entregaram a homenagem a 112 personalidades brasileiras e 14 instituições que contribuem para o desenvolvimento da cultura e impulsionam a diversidade cultural do país.

Entre as personalidades agraciadas no Grau Grã-Cruz, que é a principal condecoração da Ordem, estão o diretor de cinema Walter Salles, a atriz Fernanda Torres e o escritor Marcelo Rubens Paiva. A lista completa também contou com nomes da Bahia, a exemplo de: Armandinho, Mateus Aleluia, Othon Bastos, Lázaro Ramos, Mestre Moa Do Katendê (in memoriam) e o Balé Folclórico da Bahia.

A premiação estava suspensa desde 2019. Neste ano, o prêmio celebra as quatro décadas de criação do Ministério da Cultura com o tema 40 anos do MinC: Democracia e Cultura. “Vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. E graças a pessoas como vocês, a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando”, disse Lula.