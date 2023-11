A Terra é uma cooperativa humana para todos | A TARDE

Terra é uma cooperativa humana. Cooperativismo é a fortaleza da agricultura familiar: 570 milhões de agricultores no mundo, 5 milhões no Brasil, e aqui apenas 1% é grande propriedade acima de mil hectare (ha). A agricultura familiar é um berço de segurança alimentar, energética, ambiental e humana de todo o planeta e do Brasil. Porém, agricultura familiar exige e precisa de cooperativismo.

Os pequenos viram grandes na cooperativa. E eu ouço de grandes fazendas empresariais, que tem lucidez, que as cooperativas são essenciais pois significam educação e prosperidade para os seus vizinhos. Portanto, cooperativa não é importante só para quem quer crescer, é vital para quem quer continuar grande.

A visão da “prosperidade para todos”, que tanto o presidente da OCB, Marcio Lopes, defende é essencial e a única mão de direção, não importa o porte e o tamanho de cada indivíduo e sua operação.

Agricultura familiar. Famílias agricolas. O nome mais desejado, amado e com imenso poder carismático de chegar às mentes dos cidadãos através do coração.

As cooperativas representam a organização racional das forças criadoras, da opção pelo bem. Nasceram do sofrimento humano, de brutais dificuldades. Se aperfeiçoaram no tempo, e se aperfeiçoam sem parar.

No Brasil reúnem mais de 1 milhão de produtores rurais. Significam cerca de 55% de toda produção brasileira. A agricultura familiar tem no cooperativismo a sua legítima casa de morada. A sua fortaleza.

Nas cooperativas, no sistema, na intercooperação todos precisam aprender, ninguém pode ficar para trás. Agricultura familiar precisa criar sucessores. A sua juventude passa a ver todo esse agronegócio novo, em uma super dimensão, a de uma “agrobiocidadania”.

Paz, valor, sentido de vida e de viver neste planeta. Um agroconsciente com saúde e cooperação.

Famílias agrícolas, atendendo famílias consumidoras, passando por famílias no comércio, indústria, serviços. Neste planeta terra a evolução exige uma cooperação humana. E no campo, águas e mares, a cooperativa é a fortaleza da agricultura familiar.

O cooperativismo será do tamanho do planeta terra, e a terra será do tamanho das suas cooperativas.