Além da Bolsa de Chicago: gestão de riscos, por Roberta Paffaro

Confira a coluna desta segunda-feira, 16 - Foto: Ministério de Agricultura

O tema é a instabilidade, a insegurança, a incerteza, e eu conversei com a especialista brasileira, com uma larga experiência nos Estados Unidos. Roberta Paffaro foi por muitos anos representante aqui no Brasil da Bolsa de Chicago, eu perguntei como ficam os grãos, os preços, as commodities e ela me respondeu.

“Essa é uma pergunta que vale milhões, mas hoje nós vemos muita instabilidade, custos aumentando, e isso, com certeza, vai ser repassado, mas não na maneira que gostaríamos. Então vemos os preços subindo em Chicago, mas temos de pensar aqui, a base de precificação no Brasil é em reais, então, ela tem o desconto ou o acréscimo dependendo da região, então logística tem um peso muito grande. Vamos pensar nesse tripé, no real, temos de transformar em reais essa cotação de Chicago e também temos de descontar a região, a logística, até chegar ao porto, por exemplo. Então, mesmo que vejamos os preços subindo lá em Chicago, da soja, por exemplo, nós temos que entender que trazer esse preço Brasil para região em que estamos, então Mato Grosso, ou Goiás, vai variar muito. Então pode ser que tenhamos, sim, um aumento nos preços. Nós temos janelas de oportunidades onde é importante fazer uma gestão de riscos, ter uma estratégia financeira em que você pode realmente utilizar o mercado futuro, para fazer uma trava de preços e aproveitar essa janela de oportunidades. Então o momento é de planejamento financeiro e também um planejamento com o mercado futuro, com estratégias para aproveitar esses preços”.

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Então a questionei Roberta se não é porque sobe lá o valor da soja, do milho, dos grãos em Chicago que automaticamente se possa pensar que isso vai beneficiar o produtor que vai vender aqui no Brasil, não é uma conta direta, e ela me disse:

“Não é uma conta direta. Temos de pensar que tem os três pontos: a logística tem um peso forte, e estamos vendo que frete está aumentando por conta dessa guerra, efeitos no combustível, então temos um momento que deve ter um desconto maior. Então não adianta pensar que o preço subiu lá e que vai ser um efeito cascata e vai subir aqui também. Então existem, sim, janelas de oportunidades de que temos de aproveitar para poder fazer uma trava de preços e aproveitar financeiramente essa estratégia. Então se temos essa estratégia financeira conseguimos garantir a rentabilidade”.

Cada vez mais gestão. Gestão de risco. E Roberta acrescenta: “Exatamente. Uma gestão de risco de preços. Então existe uma gestão financeira, que é prévia, para que possamos entender todos esses gastos, os custos aumentando, fazer esse Raio X da empresa e então, na hora da comercialização, entender como podemos vender melhor e fazer essas estratégias financeiras para garantirmos a rentabilidade, principalmente em tempos de incerteza que vivemos agora”.

Agradeço muito a Roberta Paffaro, que hoje é gestora, analista desse mundo com muitos anos na Bolsa de Chicago, e fica claro aqui, além de agronomia, zootecnia, veterinária, cada vez mais o agro é gestão, administração.