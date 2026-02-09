Em três anos, Brasil abriu 535 mercados. É a hora e a vez do marketing

A indústria brasileira de alimentos e bebidas é a maior exportadora de alimentos do mundo - Foto: Reprodução | Freepik

Sem marketing não tem “valor percebido”. Marketing estratégico significa criar “valor percebido”. Vendas abrem as portas, porém o conhecimento de marketing é o que gera valor percebido, aumento da renda e da satisfação percebida dos consumidores e a entrega dos sonhos.

A indústria brasileira de alimentos e bebidas é a maior exportadora de alimentos do mundo, porém em volume, não em valor.

Tudo sobre A TARDE Agro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ou seja, está na hora e na vez de o conhecimento de marketing, tão bem-sucedido brasileiro, por exemplo, nos prêmios internacionais publicitários de Cannes, ser aplicado no agronegócio tropical do Brasil e na marca país, Brasil.

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), mantenedora da Fundação Brasileira de Marketing (FBM), vem com nova diretoria e presidência para 2026, com Lívio Giosa na ADVB e Cláudio Conz na FBM.

E ambas as instituições abrem uma vice-presidência voltada ao marketing no agribusiness – pela primeira vez.

Nesta semana, a Turquia, por exemplo, abriu o mercado para as castanhas do Brasil. Produto sustentável desenvolvido por comunidades tradicionais em cooperativas, excelente produto brasileiro para, inclusive, criar valor percebido nos biomas considerados amazônicos.

São áreas nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, a Amazônia Legal; o que tem importância vital na imagem de todo sistema agro nacional.

O valor percebido ocorre quando os valores invisíveis dos produtos e serviços são visíveis. O ovo por anos foi considerado nocivo. Mudou. Mudou o ovo? Não, mudou a percepção do ovo. O café por séculos foi considerado nocivo e até banido por uma ordem papal séculos atrás. Mudou o café? Não, mudou a percepção do café, transformando essa bebida num estado de espírito acima e além de ser somente uma bebida. E como o arroz, feijão, leite, por exemplo, precisam disso...

Precisamos aplicar os legítimos fundamentos de marketing, desde o A do abacate até o Z do zebu, para conquistarmos valor percebido do agro tropical brasileiro, que em apenas 40 anos passou a competir na disputa pelo podium mundial de alimentos, energia e sustentabilidade ao lado dos cinco maiores competidores planetários. E os outros quatro já são bem antigos, alguns milenares (China, Estados Unidos, Índia, Europa, Brasil, e os Estados Unidos contando com a maior inversão de capital e de talento de marketing do mundo.

Que estas duas entidades tradicionais de vendas e marketing do País, ao criar a vice-presidência agro influenciem positivamente as lideranças do setor na compreensão e utilização dessa sabedoria, marketing, que está muito além de simplesmente ser papo de “marqueteiros” (lumpen marketeers). É gestão estratégica na criação de valor percebido. Quer dizer, gerar o justo valor às efetivas boas realidades criadas nesses 535 novos mercados, oportunidade genial para ampliarmos o valor percebido do agro tropical brasileiro no mundo inteiro.

Parabéns, Mapa, pela espetacular ação organizada no comercio mundial! Agora é a hora e a vez do marketing, o legítimo e estratégico, acima dos “lumpen marketeers”. Parabéns, ADVB/FBM!