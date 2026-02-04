A TARDE AGRO
Adeus garimpo: Tecnologias agricolas são implantadas na terra Yanomami
Tecnologia da Embrapa recupera solo e garante alimento na Terra Indígena Yanomami
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
O silêncio das dragas ilegais na Terra Indígena Yanomami deu lugar ao som da terra sendo cultivada. O Governo Federal inaugurou, na comunidade de Sikamabiu, a primeira unidade demonstrativa de soberania alimentar.
O projeto, que integra recuperação ambiental e produção de alimentos, é um marco no combate à desnutrição e na expulsão definitiva do garimpo na região do Baixo Mucajaí.
A iniciativa une esforços da Embrapa Roraima, MDS, Funai, Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e IFRR, focando na autonomia das 30 famílias que residem na localidade.
Piscicultura e sistemas agroflorestais
A unidade modelo de Sikamabiu é composta por uma estrutura diversificada que visa restaurar as cicatrizes deixadas pela extração de ouro:
Piscicultura: Um tanque escavado de 440 m² e 10 tanques elevados abrigam 8 mil alevinos. Curiosamente, dois antigos açudes de garimpo foram testados para mercúrio e, após resultados negativos, integrados à produção de peixes.
Sistemas Agroflorestais (SAFs): O plantio de cacau e açaí nativos ajuda a reflorestar áreas degradadas enquanto gera alimento.
Criação de Aves: Um aviário com 100 galinhas rústicas garante o acesso imediato à proteína animal.
Roça Tradicional: Cultivo de mandioca, batata e arroz para consumo direto da comunidade.
Capacitação e autonomia
Mais do que entregar insumos, o projeto foca na transferência de tecnologia. O IFRR formou 34 indígenas Yanomami em manejo aquícola. Estes novos agentes locais serão responsáveis por cuidar dos tanques de geomembrana e multiplicar o conhecimento para outras comunidades.
Leia Também:
A expectativa é que a produção de proteína animal em Sikamabiu atinja 1 tonelada até o final de 2026. "Estamos dando autonomia para essas comunidades", destacou a secretária Nacional de Aquicultura, Fernanda Gomes de Paula.
Expansão e Direitos Humanos
A unidade de Sikamabiu é apenas a primeira de oito unidades planejadas para este ano em regiões críticas como Surucucu e Homoxi. O plano de ação busca o "bem viver" dos povos Yanomami e Ye’kwana, garantindo que a segurança alimentar seja a base para a proteção do território.
Além das ações no campo, o governo também atua na proteção institucional com a abertura do Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami e Ye’kwana em Boa Vista, focado em acolher demandas sobre violações de direitos e oferecer suporte jurídico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes