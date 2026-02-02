A TARDE AGRO
Peixe que não procria? A nova aposta para salvar a tilápia no Brasil
Inovações científicas blindam rios e impulsionam mercado de R$ 7 bilhões
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
A piscicultura brasileira vive um momento de consolidação histórica. Com uma movimentação financeira que já supera os R$ 7 bilhões anuais, a produção de tilápia tornou-se um pilar estratégico do agronegócio nacional, ultrapassando a marca de 600 mil toneladas por ano.
No entanto, o sucesso econômico trouxe um desafio regulatório: como expandir essa potência produtiva sem comprometer a biodiversidade dos ecossistemas locais?
A resposta para esse dilema está sendo desenhada em laboratórios, onde a inovação científica busca evitar que a espécie seja classificada como invasora, garantindo a segurança jurídica do produtor e a proteção ambiental.
A barreira biológica: do hormonal ao genético
O principal ponto de atenção ambiental é o escape acidental de peixes férteis para rios e reservatórios. Atualmente, o método de masculinização hormonal, padrão no setor, ainda permite uma margem de erro de cerca de 5% de fêmeas nos lotes. Embora baixo, esse índice mantém o risco de reprodução em ambiente selvagem.
Para mitigar essa vulnerabilidade, pesquisadores da Epamig, em parceria com a UFMG, estão elevando o patamar do controle biológico através de duas frentes principais:
Lotes 100% masculinos: Aperfeiçoamento das técnicas para eliminar completamente a presença de fêmeas.
Esterilidade por manipulação cromossômica: O desenvolvimento de peixes estéreis garante que, mesmo em caso de fuga, a espécie seja incapaz de formar populações autossustentáveis na natureza.
Leia Também:
Segundo especialistas do Programa de Pesquisa em Aquicultura da Epamig, a inibição da reprodução é a estratégia mais eficaz para reduzir drasticamente as chances de multiplicação da espécie em ambientes naturais.
A engenharia contra o escape
Além da biologia do peixe, a modernização da infraestrutura produtiva atua como uma barreira física. A tendência é a migração progressiva (ou integração) para modelos que desconectam a criação dos cursos d’água naturais:
RAS (Sistema de Recirculação de Água): A água é filtrada e reutilizada continuamente, minimizando o descarte e o risco hídrico.
BFT (Bioflocos): Micro-organismos convertem resíduos em alimento, criando um ecossistema controlado e altamente eficiente.
Essas tecnologias não apenas protegem o rio, mas aumentam a produtividade por metro quadrado, otimizando o lucro do piscicultor.
Menos apto à natureza, mais eficiente no tanque
Um dos avanços mais interessantes reside no melhoramento genético. Ao selecionar animais focados em alta densidade, adaptação à ração e crescimento rápido em cativeiro, a ciência acaba criando peixes "especialistas".
Esses animais altamente domesticados perdem a competitividade típica das espécies selvagens. Caso escapem, as chances de sobrevivência em um ambiente hostil e com predadores são significativamente menores do que as de um peixe selvagem, reduzindo o impacto ambiental da fuga.
Futuro: Integração em vez de ruptura
O objetivo da pesquisa brasileira não é extinguir os tradicionais tanques-rede, essenciais para a economia do interior, mas sim integrar tecnologias. O uso de sistemas controlados nas fases iniciais e mais sensíveis do ciclo de vida da tilápia pode reduzir o tempo de exposição em ambientes abertos, equilibrando a balança entre preservação e faturamento.
Com a ciência como aliada, a tilápia reafirma seu papel na segurança alimentar e no desenvolvimento regional, provando que é possível ser o maior player da aquicultura na América Latina com responsabilidade ambiental e inovação tecnológica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes