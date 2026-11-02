Brasil, país jovem, mistura de todos os povos do planeta

Lugar que recebeu e a todos acolheu, com as dores e os sofreres de todos os imigrantes (voluntários ou não), onde, ao lado dos povos originários, criamos, como afirmou o sociólogo italiano Domenico De Masi, “a mais espetacular civilização tropical, o maior melting pot, cuja missão é ensinar o mundo a ser mais brasileiro”. Não somos perfeitos, e ninguém é. Temos problemas, mas anda pelo mundo e múltiplos problemas verás. A pesquisa da Marca Brasil, com 470 mil vozes em 25 países e em todos os estados, apontou natureza, turismo, agro e povo afetivo, as quatro fortes percepções da Marca Brasil.

Polarização e divisão do povo brasileiro são destruição, entropia provocada e estimulada. Cabem, neste ponto da história, lucidez e sensatez a brasileiras e brasileiros conscientes do nosso dever com o país e com o mundo:

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Superar os ciclos históricos de esquerda x direita;

Autocrítica: se não gostamos da situação, avaliação isenta da oposição;

Plano estratégico de Estado, organizado na reunião do privado com o público;

Planejamento do complexo do agribusiness brasileiro, com metas, caminhos e foco para dobrar de tamanho;

Cooperativismo como modelo para a prosperidade de todos, com agregação de valor e prosperidade;

Ciência como o gene do futuro que já vive no presente;

Inteligência de propaganda, por onde flui a realidade que alimenta a percepção humana.

Pacificação lúcida exige força de caráter e coragem. Ausência de dúvida e radicalismo costumam ser o jeito cômodo de acusar os outros, a fórmula milenar da covardia, com a insana estratégia da vitimização. Egonomias destroem a economia.

Ray Goldberg (in memoriam), criador do conceito que nos reúne, me disse como maior conselho aos líderes do mundo: “Parem de dividir o mundo. Assim como cada elo do agribusiness precisa do outro, precisamos reunir os diferentes para termos uma chance de sermos convergentes!”

“Somos um health system e food agricitizenship.”

“Não esperem tanto de governos. Cabe à sociedade civil organizada comandar.” (Alysson Paolinelli, in memoriam).

“Brasil, país da paz”, nos inspira também outro líder cuja obra fala por si, o Dr. Roberto Rodrigues!

Que a sensatez e a lucidez da evolução humana na Terra, com o legítimo amor, estejam conosco.

E viva também o Hino da Proclamação da República, a nos relembrar:

“Somos todos iguais! Ao futuro

Saberemos, unidos, levar

Nosso augusto estandarte que, puro,

Brilha, ovante, da Pátria no altar!”

(Letra de Medeiros e Albuquerque, música de Leopoldo Miguez). Vale relembrar.