A TARDE AGRO
Brasil, país jovem, mistura de todos os povos do planeta
Confira a coluna A TARDE Agro desta segunda
Lugar que recebeu e a todos acolheu, com as dores e os sofreres de todos os imigrantes (voluntários ou não), onde, ao lado dos povos originários, criamos, como afirmou o sociólogo italiano Domenico De Masi, “a mais espetacular civilização tropical, o maior melting pot, cuja missão é ensinar o mundo a ser mais brasileiro”. Não somos perfeitos, e ninguém é. Temos problemas, mas anda pelo mundo e múltiplos problemas verás. A pesquisa da Marca Brasil, com 470 mil vozes em 25 países e em todos os estados, apontou natureza, turismo, agro e povo afetivo, as quatro fortes percepções da Marca Brasil.
Polarização e divisão do povo brasileiro são destruição, entropia provocada e estimulada. Cabem, neste ponto da história, lucidez e sensatez a brasileiras e brasileiros conscientes do nosso dever com o país e com o mundo:
- Superar os ciclos históricos de esquerda x direita;
- Autocrítica: se não gostamos da situação, avaliação isenta da oposição;
- Plano estratégico de Estado, organizado na reunião do privado com o público;
- Planejamento do complexo do agribusiness brasileiro, com metas, caminhos e foco para dobrar de tamanho;
- Cooperativismo como modelo para a prosperidade de todos, com agregação de valor e prosperidade;
- Ciência como o gene do futuro que já vive no presente;
Inteligência de propaganda, por onde flui a realidade que alimenta a percepção humana.
Pacificação lúcida exige força de caráter e coragem. Ausência de dúvida e radicalismo costumam ser o jeito cômodo de acusar os outros, a fórmula milenar da covardia, com a insana estratégia da vitimização. Egonomias destroem a economia.
Ray Goldberg (in memoriam), criador do conceito que nos reúne, me disse como maior conselho aos líderes do mundo: “Parem de dividir o mundo. Assim como cada elo do agribusiness precisa do outro, precisamos reunir os diferentes para termos uma chance de sermos convergentes!”
“Somos um health system e food agricitizenship.”
“Não esperem tanto de governos. Cabe à sociedade civil organizada comandar.” (Alysson Paolinelli, in memoriam).
“Brasil, país da paz”, nos inspira também outro líder cuja obra fala por si, o Dr. Roberto Rodrigues!
Que a sensatez e a lucidez da evolução humana na Terra, com o legítimo amor, estejam conosco.
E viva também o Hino da Proclamação da República, a nos relembrar:
“Somos todos iguais! Ao futuro
Saberemos, unidos, levar
Nosso augusto estandarte que, puro,
Brilha, ovante, da Pátria no altar!”
(Letra de Medeiros e Albuquerque, música de Leopoldo Miguez). Vale relembrar.