Nos meus estudos de liderança ao perguntar para os grandes mestres dessa arte milenar: como criamos líderes? Ouvi sempre uma única resposta: “líderes nascem no berço, são criados a partir do nascimento“. Portanto liderar quando adultos dependerá da criação que tivemos, pais, vizinhos, professoras, e de um ambiente que encoraje a cooperação, pois sem ela não criamos e não adquirimos a consciência de poder superar as incertezas e riscos da vida humana na terra.

Isto dito, neste 1 de agosto temos o Congresso Brasileiro do Agronegócio, da ABAG, em São Paulo, onde o tema central é “integrar para fortalecer“, onde num mundo dividido pós pandêmico com guerra na Europa e nas eleições polarizadas precisamos diminuir as diferenças, encorajar os indiferentes e nos reunirmos numa oportunidade histórica inigualável para o Brasil assumir o protagonismo da potência agroalimentar, agroenergetica e agroambiental do planeta. Para tal precisamos de lideranças que reúnam as vozes das forças sintrópicas criadoras muito além dos medos do caos e das entropias.

Me perguntaram sobre onde temos exemplos positivos no país de boa liderança? Respondi: na Bahia. Vejo nas entidades da sociedade civil organizada do agro baiano bom senso, busca de harmonia, ações ambientais e de responsabilidades sociais, além de produtividade. Observo na Bahia convergência das decisões e boas relações com o setor público. E quero destacar uma iniciativa que além de promover o desenvolvimento econômico e social atua também na criação de lideranças, é o projeto Bahia Produtiva, realizado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional.

Como exemplo a presença da COOPERCUC - Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, na Biofach 2022 em Nuremberg - Alemanha, a maior feira de orgânicos do mundo. Adilson Ribeiro presidente da COOPERCUC diz: “vamos vender mais derivados dos frutos do sertão, queremos participar do umbu como novel food e das tendências do leite de cabra“.

Líderes precisam e devem atuar com um sentido e uma causa a serviço da evolução e dignidade de vida humana na terra. No agronegócio da Bahia temos ótimos exemplos e contaremos cada vez mais com as mulheres nessa nobre missão de liderar para todos, não para alguns.

