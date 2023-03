Ministro Carlos Fávaro ouve lideranças do agro

Duas grandes feiras e exposições do agronegócio são realizadas no início do ano. No Paraná, Show Rural Coopavel. E no Rio Grande do Sul, Expodireto Cotrijal. Os presidentes desses eventos que bateram record de público e de negócios pediram foco total no problema de suplementação do crédito rural. E foram ouvidos pelo ministro Carlos Fávaro da agricultura que se reuniu na semana passada com o ministro da Fazenda Fernando Haddad.

O ministro Fávaro declarou ao broadcast Estadão o seguinte: “vamos trazer a preocupação que o setor está há alguns meses com demanda reprimida de crédito, sem liberação das linhas de crédito para pré custeio, custeio e investimento. Trouxemos ao ministro Haddad a proposta de complemento de recursos disponíveis para o plano safra 2022/23 de R$ 1 bilhão para a equalização de taxa de juros, o que traria R$ 30 bilhões em recursos“.

Como temos comentado fortemente aqui nesta coluna, as oportunidades para ampliar os negócios do país através do agronegócio são fatos reais, e para isso precisamos apoiar e estimular o aumento das safras brasileiras. Isso tem efeito também fundamental no combate à inflação e no abastecimento do mercado interno.

O Brasil é o único país do mundo agora, neste curto médio prazo, com condições de crescer a oferta de alimentos. E pelo lado dos produtores rurais, a vontade é total, e já podemos nos preparar também para crescer o trigo neste inverno, quem sabe já quase atingindo a autossuficiência neste cereal do pão nosso de cada dia.

O ministro Fávaro está otimista e disse que essa suplementação será feita para o plano safra 2022/23, pois é também um pedido do presidente Lula. O ministro Fávaro adiantou ainda que o plano safra 23/24 já está sendo tratado, e que será fortalecido com o programa de agricultura de baixo carbono, e a Bahia tem papel cada vez mais relevante no cenário brasileiro e mundial.

Que as boas vozes através das palavras boas criem o crescimento do agro, de um agro consciente. Ouvimos na Show Rural Coopavel e na Expodireto Cotrijal, as mesmas reivindicações. Que sejam atendidas, crédito, equalização de juros, para crescer a produção de alimentos no país. É prioridade da nação.