Na entropia dos 3 Poderes, resta ao agro a autogovernança urgente

As crises sempre existiram na História, agora com todas as forças de mídia social, onde egos, vaidades e falsos poderes reverberam em guerra espetacular pelas percepções humanas “guerra de percepção”. Os efeitos são velozes e catastróficos: uma guerra mundial insana pela conquista do que o ser humano percebe, pois percepção vira realidade, ainda que seja falso.

No Brasil, entramos em uma crise de entropia (leis do universo que cooperam para a destruição, o caos), envolvendo o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, Poderes se autodestruindo. Polarizações, vitimizações, o inferno é o outro (Sartre), a Polícia Federal expondo mazelas, corrupção, demonstração que, ao flagrarem os altos comandos dos três Poderes, nos obrigam a uma ação e decisão urgente no País.

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Pensando no sistema do agro, que vale 1/4 do PIB, diretamente, e outro tanto indiretamente, vale a sabedoria de Alysson Paolinelli: “Não espere de governos”. Ou uma sociedade se organiza para enfrentar a entropia, com a cooperação da sintropia (antítese de entropia, forças do universo que cooperam para a criação), ou iremos chafurdar mais na insensatez dos fracos de espírito, desorganização, vaidades e egos que se sobrepõem ao Estado e ao País.

A mídia é considerada o 4º poder, e este ponto crítico precisa ser convocado pela parte sensata e lúcida da sociedade para um plano do agro tropical sustentável nacional, perante os desafios e oportunidades mundiais, incluindo-se as corporações detentoras das mídias sociais. A quem compete neste momento entrópico dos três Poderes agir e atuar?

Mais do que nunca, as confederações nacionais, as CNs, as federações empresariais estaduais, ao lado das organizações da sociedade, desde os municípios. É a hora de mostrarmos que, sim, é possível orquestrar um planejamento estratégico, um plano de Estado convocado pelo setor privado, que ajude na organização do setor público, num momento histórico de uma das maiores crises sistêmicas dos três Poderes.

A governança do agronegócio pode ser extraordinariamente controlada, se entidades como a CNA (agropecuária), CNI (indústria), CNC (comércio), Cncoop (cooperativas), a CN financeira (bancos), CN Serviços e CN Transportes fornecemem sentar à mesa, com quadros competentes reunidos e integrados no esforço de superarmos a entropia caótica num mundo que está inteiro na mesma convulsão. Ao lado das entidades e associações pertinentes.

Sintropia é uma cooperação para a criação, única fórmula para diminuir os efeitos da entropia, do caos. E a sociedade civil pode influenciar, realizar e comandar.

Ao olharmos as melhores cidades no Brasil para se viver, assistimos exatamente a causa que gera ótimos efeitos: a reunião da sociedade para a criação, o planejamento, são cidades sintrópicas. Idem nas cadeias produtivas que chegaram a momentos destrutivos, como o algodão, e se reorganizaram, criando um novo período, por exemplo, coordenando os elos de toda cadeia produtiva, antes, dentro e pós-porteira das fazendas.