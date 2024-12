O Nordeste brasileiro dá o maior show agro: Fenagro

FENAGRO 2024 é de realização do Grupo A TARDE - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

“A maior festa do campo volta à cidade”. De 29 de novembro a 8 de dezembro, em Salvador, teremos a 33ª edição da Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador.

Um show que envolve o estado da arte da ciência e tecnologia do mais avançado agronegócio do mundo, mas que vai muito além conquistando corações e mentes de todos os produtores, produtoras, técnicos, jovens, mulheres, estudantes, ou seja, de toda cidadã e cidadão.

Leilões, gastronomia com os melhores “terroir” nordestinos. Sim, música para alimentar a alma e embalar a alegria da realidade esperançosa como tão bem o sábio Ariano Suassuna escrevia lá da Paraíba.

O grande agronegócio estará presente ao lado de milhares de pequenos da agricultura familiar que, unidos, ficam grandiosos. A vila da agricultura familiar será uma grande e única experiência sensorial.

O setor financeiro, seguro, crédito estará presente. A moderna tecnologia com carreiras extraordinárias para os jovens e já de olho no universo digital, inteligência artificial, robótica e no mercado de carbono.

Além de muito alimento para os cérebros, a Fenagro terá entretenimento e envolvimento das crianças, pois sabemos que na 1ª infância estabelecemos os bons valores e o amor ao trabalho, bem como a esperança realista para o futuro.

Postos de serviços no pavilhão institucional estarão prontos para atender agropecuaristas e todos os visitantes.

O Brasil inteiro e o mundo estarão conosco no maior show agro do Nordeste, agora de volta. Ela voltou! Fenagro voltou!

Dessa forma, é simplesmente fundamental ir, estar, participar e colher, seja você do campo, da cidade, das águas ou dos mares, tudo o que o Nordeste realiza para mudar o Brasil, o mundo e as nossas vidas para melhor. É Fenagro em Salvador.