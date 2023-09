Sem sucessão não tem futuro. Dependemos de educar e de formar jovens para assumirem o compromisso com o destino do planeta terra. Sem dúvida eu diria que terra é igual a uma cooperativa humana. E isso é totalmente dependente de lideranças.

Líderes não nascem feitos e sucessores não nascem prontos. Tudo vem desde o berço e para isso temos a 1ª infância, até os 6 / 7 anos de idade onde legítimos valores são forjados no espírito humano.

A sucessão dependerá da coragem. E coragem vem de coração. Da força superior que movimenta seres humanos. O amor a uma causa.

E qual é a grande causa do sistema do agronegócio? A paz. Produzir alimentos, energia, ar respirável, água significa criar saúde. Modernas produtoras e produtores são legítimos agentes da saude. Cada grama de alimento dado a um ser humano ali está o resultado de uma gigantesca complexidade exibida com imensa simplicidade. O poder da estética traz a embalagem, a marca, a apresentação e o alimento, bebidas, especialidades, bioenergia, o fashion dos têxteis , tudo isso fica simples. Representa pegar e usar e personagens com valor de auto estima interpretar.

Mas sucessão... como estão os seus jovens? Motivados para assumirem o desafio do aperfeiçoamento das nossas imperfeições? Como seus filhos, netos, alunos estão perante a necessidade da força resiliente do enfrentamento e superação dos obstáculos na terra?

E com terra não se brinca pois a semente não mente, a cria não reclama ela apenas revela a competência do seu criador.

Diversos programas existem hoje voltados à juventude no país como o CNA jovem , da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Temos suas réplicas nas federações estaduais. E temos também nas cooperativas, canais de distribuição e nas organizações que formam o complexo do sistema do agronegócio que cada vez mais será chamado de “agrobiocidadania”. Obrigado a corteva enviando uma jovem brasileira ao nosso MBA na França, em Nantes, forjando sua liderança no convívio com a juventude de todos os continentes .

Por que cidadania? Pois jovens dos centros urbanos chegarão para atuar nessa atividade, onde os demais saberes, da medicina, arquitetura, engenharia, administração, ciências humanas e sociais, finanças, computação, direito, ambientais e da comunicação etc farão parte.