Há 110 anos, o Relógio de São Pedro foi instalado na movimentada Avenida Sete de Setembro para ajudar a população a se orientar no tempo. Símbolo de uma cidade em plena modernização no início do século XX, o monumento atravessou gerações como testemunha da transformação nas ruas, mudanças sociais e intensa movimentação no centro de Salvador. Ao longo de mais de um século, resistiu a episódios de vandalismo, depredação e até acidentes de trânsito, reafirmando sua importância como um dos marcos da nossa memória urbana.

Relógio de São Pedro foi montado na França e a obra é de um escultor italiano - Foto: Raimundo Silva/Cedoc A TARDE/20.03.1992

O relógio foi inaugurado em 15 de novembro de 1916, na Praça Barão do Rio Branco, no Centro da cidade. A instalação do relógio rendeu chamada de capa na edição de A TARDE do dia 16, com direito a uma rara imagem em clichê do monumento: "O sr. Pedreira Franco entregou o relógio à guarda da população. - É um melhoramento - disse - adquirido no governo do preclaro e benemérito dr. J. J. Seabra e installado no governo do seu digno sucessor, o exmo. sr. dr. Antônio Muniz. (...) A comitiva já se retirava, quando o sr. secretario da fazenda convidou o sr. governador e os seus collegas para acertarem os seus rellogios pelo da Avenida, que é indiscutivelmente uma bella peça de ornamentação", diz o texto.

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Relógio de São Pedro foi inaugurado em 15 de novembro de 1916 - Foto: Geraldo Ataíde/Cedoc A TARDE/8.2.199

Mestre restaurador e professor, José Dirson Argolo explica que o Relógio de São Pedro foi construído com a parte inferior em granito e a parte superior em bronze, esculpida pelo desenhista e escultor italiano Pasquale de Chirico. "O relógio foi idealizado como um poste de iluminação pública tendo, na parte superior, uma estátua de arremate e quatro atlantes que sustentam os quatro mostradores. O mecanismo foi encomendado em Paris, na oficina Henri-Lepaute. Para protegê-lo, alguns anos depois foi construído um gradil de ferro forjado ao seu redor”, detalha.

Relógio de São Pedro foi montado na França e a obra é de um escultor italiano - Foto: Raimundo Silva/Cedoc A TARDE/20.03.1992

No espaço hoje ocupado pelo monumento existia a igreja barroca dedicada a São Pedro dos Clérigos que, em 1913, foi demolida durante a expansão urbana de Salvador promovida no governo de J. J. Seabra. Todo o centro histórico da cidade, desde a Praça da Sé até próximo ao Campo Grande, sofreu uma radical transformação para a abertura da Avenida Sete de Setembro.

José Dirson Argolo lembra que a intenção na época era derrubar também o Mosteiro de São Bento, que só foi salvo porque o abade era influente e promoveu uma campanha junto à elite soteropolitana. "Nesse ponto, podemos observar que o prejuízo ao patrimônio da cidade poderia ter sido muito maior do que foi. No ano seguinte à demolição da igreja, a Associação dos Empregados no Comércio da Bahia toma a iniciativa de mandar erguer o Relógio de São Pedro para marcar o local que a igreja ocupava", acrescenta o professor.

Relógio de São Pedro ocupa local onde antes havia igreja demolida - Foto: Cedoc A TARDE/12.6.1980

A proposta do monumento foi abraçada por J. J. Seabra, mas a instalação só se concretizou na gestão de seu sucessor, Antônio Muniz. O relógio se tornou, então, um dos principais símbolos do período, representando a modernidade almejada por Salvador no início do século XX.

O tempo de cada lugar

Inaugurado em uma época em que poucas pessoas possuíam relógios de bolso ou de pulso, o monumento na capital faz parte de um seleto grupo de relógios públicos que, embora cada vez mais raros, permanecem como importantes marcos históricos, arquitetônicos e culturais. Durante décadas, esses relógios desempenharam papel fundamental na vida urbana, servindo como referência para a hora certa e orientação da rotina diária de trabalhadores, comerciantes e transeuntes que circulavam nos centros das cidades; assim como ponto de referência e de encontro para a população.

"Havia relógios públicos em vários pontos de Salvador. Um na Câmara Municipal, outro na Estação da Calçada e mais alguns em prédios da Cidade Baixa, que ainda podem ser vistos, embora não estejam funcionando. Também existia o da Associação Comercial da Bahia, que continua lá, mas igualmente sem funcionamento, apesar do interesse que eles tiveram em fazê-lo voltar a funcionar a cerca de quatro anos, quando restaurei a fachada da associação. Então, realmente, em diversos prédios públicos e instituições religiosas, além de hospitais, era comum existir um grande relógio na fachada", conta José Dirson.

O Elevador Lacerda tinha um relógio muito consultado no topo de sua torre, mas que era motivo de confusão, pois seu horário nunca coincidia com outro relógio público que ficava próximo, o da prefeitura. Esse relógio do Elevador Lacerda foi retirado e desapareceu quando a Circular, sede dos antigos bondes, foi encampada pela prefeitura. A própria Circular possuía um relógio em sua sede, na Praça da Sé, que diziam sempre marcar o horário certo.

"Ali havia um ponto de bonde onde centenas de pessoas esperavam transporte e o relógio era considerado infalível. Quando a prefeitura comprou a Circular, o equipamento desapareceu", diz A TARDE, na edição de 5 de abril de 1992, que traz a história de importantes relógios da cidade, como o do Jardim de Nazaré. "Era o maior de todos e tinha quatro faces. Ficava elevado e tinha até uma espécie de quiosque à meia-altura. Segundo a prefeitura, foi retirado nas administrações Heitor Dias ou Virgildásio de Senna, tomando destino ignorado", completa o texto.

José Dirson acredita que o Relógio de São Pedro permanece de pé até os dias atuais por ser um monumento. "Na grande maioria dos outros casos, os relógios faziam parte da própria arquitetura dos edifícios. Estavam no frontão principal, como acontece na atual Câmara de Vereadores e na fachada da Associação Comercial. Já o Relógio de São Pedro não é apenas um relógio; é, ao mesmo tempo, um monumento. Tem toda uma composição escultórica, com base de pedra, gradil e os atlantes que sustentam os mostradores. Como escultura é uma obra muito bonita e extremamente bem trabalhada", avalia o mestre restaurador.

Com 6,5 metros de altura, cada um dos quatro atlantes do Relógio de São Pedro segura um de seus quatro mostradores que, curiosamente, tem o algarismo romano do número quatro identificado como "IIII" e não por "IV". Atlante é uma escultura em forma masculina usada como coluna, pilastra ou suporte.

O zelador do relógio

Fazer os oito ponteiros funcionarem de forma sincronizada era um dos principais problemas do equipamento ao longo dos anos. Mas, depois da última restauração, em 2024, foi totalmente automatizado. Antes disso, garantir que o horário dos quatro mostradores estivesse correto e sincronizado, além do equipamento bem cuidado em meio a uma das mais movimentadas avenidas de Salvador, era o trabalho da família de Edival Sales, relojoeiro que herdou do pai o dever e o conhecimento de cuidar do equipamento.

"Quando o relógio foi inaugurado, em 15 de novembro de 1916, seu pai foi designado para cuidar de seu funcionamento. Nesse mesmo ano, nasceu Edival, hoje com 76 anos. De lá para cá, a família é a responsável pelo seu funcionamento. Edival cuidou dele até se aposentar, mas a prefeitura o contratou para que continuasse", explica A TARDE, ainda no texto de 5 de abril de 1992.

Edival havia aprendido a cuidar do equipamento com o pai e o tio. Toda semana ia até o relógio para observar seu funcionamento e ele próprio fabricava as peças quando alguma precisava ser substituída. Se o relojoeiro ficasse doente, o relógio atrasava, como revela outra reportagem de A TARDE, de 1º de março de 1995: "Equipamento que já se tornou uma tradição do centro de Salvador, o Relógio de São Pedro está parado e dependendo da recuperação da saúde do seu operador, o relojoeiro Edival Sales, para voltar a funcionar [...]. Adoentado, aos 78 anos, o relojoeiro é quem conhece o funcionamento do relógio e como fazê-lo voltar a marcar as horas corretamente".

Em 1995, Edival Sales já estava há 47 anos como responsável pela conservação do relógio. O texto de A TARDE na época aponta que, para o relojoeiro, "tratava-se de um equipamento de 'boa qualidade' e de grande resistência, haja vista os maus tratos que passou". O relojoeiro morreu no final da década de 1990, mas antes deixou orientações para a Superintendência de Conservação da Cidade (Sumac) sobre como fazer a manutenção do equipamento. O órgão possuía, na época, atribuições similares às que a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) e a Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop) têm hoje.

Relógio de São Pedro passou por restauração nos anos 1990 - Foto: Carlos Casaes/Cedoc A TARDE/25.6.1993

Santinhos, varal e acidente

Por estar em um ambiente urbano e de intensa circulação, o relógio sofreu desde a origem com depredação, intempéries e mau uso. O gradil já foi usado para estender roupas e o equipamento teve a tampa de proteção do maquinário arrancada à força e a placa informativa que o acompanha furtada. "Nas restaurações, os maiores problemas eram os cartazes de propaganda, santinhos de campanhas eleitorais e pichações. Além disso, já roubaram alguns ponteiros, que tivemos de repor", conta José Dirson, que restaurou o relógio duas vezes.

Ainda segundo o professor e mestre restaurador, Salvador, como outras grandes cidades com desigualdades sociais extremas, tem um problema sério com a preservação de monumentos públicos. "O Campo Grande, por exemplo, que já restaurei três vezes, sofre muito com o roubo de peças de bronze", conta. Felizmente, no caso do Relógio de São Pedro, ele acrescenta, não houve perda de peças de bronze até o momento, "apenas dos ponteiros", afirma.

O motivo é porque o monumento é pequeno e compacto, diferente de outros da cidade que possuem elementos mais fáceis de serem retirados e vendidos. Esse designer compacto, no entanto, não livrou o relógio de um acidente no mínimo inusitado, em 1999. "Um susto do tamanho do monumento, da idade e da história do Relógio de São Pedro, que ontem, depois de mais de 80 anos, terminou desabando sobre um orelhão de três faces quando havia três pessoas utilizando os aparelhos", informa A TARDE, na edição de 1º de outubro daquele ano.

O relógio foi derrubado por um caminhão-baú que levava um carregamento de produtos de limpeza para uma loja nas redondezas. O veículo atingiu a fiação local e com a queda dos fios, eles emaranharam e puxaram o relógio que, na época, estava com a base enferrujada. Depois do episódio, o relojoeiro Wilson Ribeiro passou a cuidar da manutenção mecânica. Atualmente, o equipamento está automatizado e com precisão elétrica, após passar por uma restauração completa realizada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Com a enorme dificuldade de encontrar peças no mercado para substituição das já desgastadas, a automação do relógio foi o melhor caminho encontrado para mantê-lo em atividade e preservar sua riqueza arquitetônica e relevância cultural.

O Relógio de São Pedro é um dos poucos exemplares de uma época em que os relógios públicos eram elementos fundamentais da vida urbana nas cidades. Em um mundo marcado pela velocidade da tecnologia digital, ele resiste ao tempo, preservando a memória coletiva e lembrando da importância de proteger os marcos que contam a história de Salvador.

*Com a colaboração de Tallita Lopes



*Os trechos retirados das edições históricas de A TARDE respeitam a grafia da época em que as reportagens foram originalmente publicadas

*Material elaborado com base no acervo do CEDOC A TARDE