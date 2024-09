- Foto: Divulgação/CAOA

A Caoa Chery lança o Tiggo 8 Pro em versão única de acabamento por R$ 188.888,88. A estratégia é enfrentar a concorrência dos modelos da Jeep e BYD utilizando o preço mais baixo como diferencial competitivo. Em relação ao antigo Tiggo 8, o SUV tem mudanças nos faróis, grade e para-choques. Atrás, as lanternas foram redesenhadas e tem nova identidade visual. Na cabine, duas telas de 12,3 polegadas, com novidades, como uma função que "transfere" as informações do menu da tela da central multimídia para o painel de instrumentos digital. Tem motor 1.6 turbo que entrega 187 cv e 28 kgfm, câmbio de dupla embreagem de 7 marchas.

JAC Motors inicia a pré-venda da Hunter HD

A JAC Motors inicia a pré-venda da Hunter HD no Brasil, com preço de lançamento R$ 289.900, e entregas previstas para outubro. A capacidade total de carga é de 1.400 kg, a maior do segmento, motor 2,0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 m·kgf.

GM adere movimento pela equidade racial

A General Motors passou a fazer parte do Movimento pela Equidade Racial. Formado por 50 empresas, que atua para que mais profissionais negros tenham acesso às oportunidades no mercado de trabalho.

Volkswagen vai investir 13 bilhões em São Paulo

A Volkswagen anunciou investimento de R$ 13 bilhões nas fábricas paulistas, Anchieta, Taubaté e São Carlos. O valor integra o ciclo de R$ 16 bilhões anunciado em fevereiro, R$ 3 bilhões serão aplicados no Paraná.

BYD anuncia a recompra garantida

A BYD criou o programa de recompra garantida para atrair quem teme a desvalorização, dos 100% elétricos. Promete pagar 80% do valor da tabela Fipe vigente no BYD seminovo na troca por um igual, ou superior.

Royal Enfield acelera crescimento no mercado nacional

A Royal Enfield registrou vendas de 9,1 mil motocicletas no Brasil, em sete meses, alta de 44% em relaçao ao mesmo período de 2023. Segundo apuração da Automotive Business, até dezembro dez revendas serão abertas, somando 38 pontos de vendas, e o ritmo da montagem em Manaus será intenso, com novos modelos. A meta é fechar o ano com 17 mil a 20 mil unidades.