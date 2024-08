Equilíbrio e números

No momento em que o equilíbrio entre ataque e defesa aparece, o Bahia encanta e empolga - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Três jogos consecutivos sem sofrer um único gol. Essa é a marca recente alcançada pelo Tricolor nos três triunfos seguidos, contra Botafogo, Vitória e Grêmio, por duas importantes e diferentes competições, que parecem ter feito o Esquadrão voltar ao modo padrão. Quando o setor defensivo dá conta do recado, os bons resultados costumam aparecer já que a produção ofensiva vem sendo constante, como mostram os números da temporada. No momento em que o equilíbrio entre ataque e defesa aparece, o Bahia encanta e empolga.



Frequentemente em debate, a suposta falta de objetividade ofensiva da equipe tricolor é alvo de bronca da torcida, principalmente nos momentos de baixa, mas o time segue com a terceira melhor marca de gols entre as equipes no Brasileiro, com 33, só atrás de Botafogo e Flamengo.

Leia mais:

>> Resistência recompensada

>> Um gol para a história

E a produção ofensiva segue solidária, fugindo de uma concentração em poucos nomes, afinal 13 diferentes jogadores já foram às redes: Thaciano, Everaldo, Jean Lucas, Biel, Cauly, Luciano Juba, Caio Alexandre, Rafael Ratão, Éverton Ribeiro, Ademir, Gilberto, David Duarte e Óscar Estupiñán.

E a lista ainda deve aumentar, já que outros jogadores com gols importantes na Copa do Brasil ainda nem marcaram na Série A, como Lucho Rodriguez.

Contra o Grêmio, no sábado, foi o camisa 16 Thaciano que assumiu a missão dos gols e balançou as redes do Alfredo Jaconi duas vezes, uma em cada etapa, para garantir o triunfo, por 2 a 0, o terceiro como visitante neste Brasileiro. Nos jogos fora de casa, o especialista, por sinal, é Everaldo, com cinco tentos.

Everaldo é o artilheiro do Bahia nos jogos fora de casa | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Enaltecidos pela dedicação e pela entrega, fundamentais para que o sistema de jogo do Esquadrão, baseado no quarteto de meio, funcione, os dois amigos, com passagem pelo Grêmio, são importantes para o equilíbrio necessário entre ataque e defesa, pois contribuem com marcação constante e, mesmo com o sacrifício, ainda respondem presente em momentos importantes.

Artilheiro tricolor na temporada, com 14, Thaciano empatou com Everaldo também na artilharia no Brasileiro, com seis gols. Em participações diretas em gols, o camisa 16 chegou a sete, enquanto Everaldo tem oito. Mesmo sendo acionado do banco na maioria das vezes, outro ex-gremista, Biel, está colado, com quatro gols e duas assistências.

Depois de um final de turno frustrante e de uma arrancada de returno ainda preocupante, o Bahia se encontrou novamente e hoje já tem a terceira melhor campanha do segundo turno, depois de dois triunfos. Com sete pontos em quatro jogos, tem campanha inferior, a partir da 20ª rodada, apenas a Fortaleza e Grêmio.

Thaciano marcou duas vezes contra o Grêmio, mas não comemorou | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

São os mesmos sete pontos que tinha após as quatro primeiras rodadas do primeiro turno, mesmo que tenha repetido só um resultado, vencendo o Grêmio duas vezes.

Contra o Inter, uma derrota primeiro, e um empate depois. Diante do Flu, um triunfo para cada. E, contra o Vitória, um empate e um triunfo.

Para seguir igualando a campanha do primeiro turno, o Tricolor precisa vencer também os próximos adversários: Botafogo e Bragantino. Domingo, na Fonte, será o quarto encontro do Bahia com o Botafogo no ano. Nos três primeiros, dois triunfos e um empate, eliminando o alvinegro da Copa do Brasil.

Por falar na segunda competição nacional, na próxima quarta, também na Fonte, o Bahia começará a batalha com o Flamengo pelo sonho de chegar a uma inédita semifinal.

Depois que os bons ventos voltaram, novamente embalado, a esperança é de fazer história, equilibrando Brasileiro e Copa do Brasil.