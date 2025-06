Ancelotti, Seleção Brasileira e a ilusão do salto imediato de qualidade

Carlo Ancelotti - Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Os grandes vencedores, como Ancelotti, são ambiciosos e obcecados pelas vitórias. Penso que um dos motivos do técnico ter aceitado o convite da CBF é a convicção de que a seleção possui muitas chances de evoluir e de conquistar a Copa do Mundo.

No Brasil, como tudo é polarizado, muitos acham que temos os melhores jogadores do mundo e que não ganhamos uma copa há tanto tempo por falta de um ótimo treinador, enquanto outros dizem que a qualidade atual não é boa e que não adianta ter um excelente técnico. Não é uma coisa nem outra.

Será que Ancelotti criou uma expectativa acima da realidade?

Tenho muitas dúvidas. Será que Ancelotti, por causa da história do nosso futebol e por ter comandado vários craques brasileiros, criou uma expectativa acima da realidade? Receio que falte a Casemiro, valorizado por Ancelotti pelo que jogou no Real Madrid, a mobilidade que se exige atualmente para ser um grande jogador de meio campo.

Tenho dúvidas sobre a qualidade individual do elenco brasileiro. Temos apenas dois jogadores que estão no nível dos melhores do mundo, Vinicius Junior e Raphinha, que não atuará amanhã contra o Equador por estar suspenso. Hoje, além dos dois, apenas o goleiro Alison, do Liverpool, e o zagueiro Marquinhos, capitão do PSG, são destaques nas suas posições na Europa. Todos os outros convocados são bons, porém no mesmo nível de tantos outros espalhados pelo mundo.

Casemiro voltou a ter chance na Seleção | Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Faltam laterais

Repito, a seleção carece de melhores jogadores nas laterais, no meio campo e na posição de centroavante. Como todas as outras principais seleções da Europa possuem também deficiências, o Brasil é sempre candidato ao título. Aumentam as chances com Ancelotti.

Ancelotti declarou que a seleção vai jogar como o Real Madrid do ano passado, e não deste ano. Ele referia-se ao Real já com os dois craques, Mbappé e Bellingham, ou à formação anterior que tinha um trio no meio campo (Casemiro, Kross e Modric), além do excelente reserva Valverde, e mais um trio de ataque (Vini, Rodrygo e Benzema).

Com as contratações de Mbappé e Bellingham, o time ficou mais poderoso no ataque, porem mais desequilibrado, com a marcação mais frágil e com menos domínio da bola no meio campo.

Contra o Equador, Ancelotti deve escalar um trio no meio campo mais marcador com Casemiro, além de um trio no ataque, ou o time vai jogar com dois volantes, dois pontas que atacam e voltam para marcar, um meia ofensivo centralizado e um centroavante?

Intensidade e pressão

O desenho tático na prancheta está superado. Muito mais importante é jogar com intensidade e pressão na marcação para recuperar rapidamente a bola, como fizeram Cruzeiro e Palmeiras, e com a compactação, movimentação nas trocas de passes e nas posições, como atuou o PSG na goleada por 5x0 contra a Inter de Milão.

Independentemente da estratégia, do resultado e do desempenho da seleção contra o Equador, não se pode, por causa de um jogo, fazer análises definitivas nem tirar conclusões individuais e coletivas. É preciso lembrar ainda que as equipes que trocam de técnicos costumam se agigantar nos primeiros jogos, ainda mais quando tem um treinador com o prestigio de Ancelotti. Certeza apenas é o aumento de esperança de que a seleção dê um salto de qualidade e ganhe a próxima copa.

*Tostão é cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970.