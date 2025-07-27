Crise financeira, vaidade e desleixo comprometem clubes brasileiros

Jorginho e Saul chegaram para reforçar o já milionário Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Segundo os noticiários, vários clubes brasileiros, sejam SAFS ou não, possuem enormes dívidas, algumas impagáveis, pois as despesas mensais são muito superiores às arrecadações. Além disso, a qualidade de vários elencos é inferior, desproporcional ao que foi investido.

O Atlético-MG é um dos vários exemplos. A perda da vaga na Libertadores, que poderá se repetir neste ano, aumentam os prejuízos. Muitos jogadores protestaram, Rony entrou na justiça e voltaram atrás após o compromisso da diretoria de que os pagamentos serão regularizados. No meio de semana, o Galo conseguiu nos pênaltis a classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-americana após perder em casa por 1X0 para o modesto Bucaranga.

Dos muitos times brasileiros, apenas Atlético e Fluminense continuam na competição. Existe um desprezo dos treinadores e dos clubes pela Copa Sul-Americana e pelos adversários. Rogério Ceni escalou os reservas no primeiro jogo contra o América da Colômbia, em casa, onde teria grandes chances de vencer e o Bahia foi eliminado na segunda partida.

Flamengo cheio de problemas

Os problemas do Flamengo são outros, no ambiente de trabalho. Primeiro foram as desavenças entre Filipe Luís e Pedro, que parece terem sido resolvidas com o abraço dos dois após a saída do jogador na vitória por 2x1 contra o Bragantino. As duras e francas críticas públicas do treinador ao atleta foram determinantes para não deixar coisas para trás.

Outro problema interno no Flamengo foram as palavras vazadas ditas pelo diretor médico do clube, José Luís Runco, em uma conversa entre amigos no Whatsapp, de que o jogador uruguaio De La Torre, contratado por enorme quantia pela direção anterior, possui uma crônica e irreparável contusão. A diretoria despediu o diretor médico, mas as condições físicas do jogador não foram ainda explicadas.

As saídas de bola do Flamengo da defesa para o ataque com os dois ótimos zagueiros e o centromédio Jorginho são do mesmo nível das dos grandes times do futebol mundial. Jorginho, com sua clareza e passes precisos é o farol que ilumina o time.

Abel quebra a cabeça no Palmeiras

Os problemas do Palmeiras são técnicos, com as saídas de seus dois principais jogadores, Estevão e Richard Rios. Mesmo assim, o time deve continuar forte por causa da qualidade e da obstinação do técnico e do elenco. A vitória de virada por 2x1 sobre o Fluminense, no Maracanã, teve a decisiva ajuda de duas grandes falhas individuais do goleiro Fábio e do meio campista Martinelli, que raramente erram.

São os detalhes inesperados que costumam mudar o resultado de uma partida. Um comentarista disse que a virada foi devido à mudança de estratégia de Abel Ferreira. O futebol continua.

O Cruzeiro, dos três mais fortes candidatos ao título do Brasileirão, junto com Flamengo e Palmeiras, foi o único que não venceu na última rodada, ao empatar, fora de casa, com o Corinthians por 0x0. Foi um jogo muito disputado, mas sem brilho.

Uma partida para ser brilhante tem de ser no coletivo e no individual. Não dá para separar a forma do conteúdo, a racionalidade da imaginação, a estratégia da improvisação.