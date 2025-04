O futebol é um show

Treinador Mano Menezes - Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.

Após a primeira rodada do Brasileirão, o técnico Mano Menezes foi demitido pelo Fluminense. Pedro Caixinha, do Santos, e Zubeldia do Saõ Paulo, já estaõ sendo fritados pelas inúmeras mídias e pelos clubes. A principal razão de tantas mudanças de técnicos é a supervalorização destes nas vitórias e nas derrotas, como se quase tudo que acontecesse no jogo fosse decorrente da estratégia, da escalação e ações dos treinadores.

O que acontece com Mano Menezes? Ele que sempre foi um treinador racional, equilibrado tem sido muito agressivo com os jogadores e com os torcedores durante as partidas. No Corinthians, Mano Menezes chamou Yuri Alberto de burro durante o jogo, provocando o choro do jogador. No Fluminense, discutiu duramente com Marcelo e até com o sensato capitão Thiago Silva. Na mesma partida, Mano substituiu Serna com 13 minutos de jogo alegando problemas táticos e o atleta saiu chorando. Assim como várias pessoas e jogadores necessitam de ajuda psicológica, alguns treinadores deveriam fazer o mesmo.

Os treinadores são importantes, mas nem tanto. Mais decisivos são o talento e as escolhas dos jogadores durante as partidas.

Flamengo e Inter, dirigidos por dois excelentes treinadores, Filipe Luís e Roger Machado fizeram um ótimo jogo no empate por 1x1. O Flamengo foi um pouco melhor, teve mais chances de gols, mas faltaram os talentos ofensivos de Arrascaeta e Gerson, além de Pedro, que há muito tempo não joga.

No empate por 0x0 entre Palmeiras e Botafogo, outra boa partida, o time carioca foi superior, criou cinco claras chances de gols contra uma do Palmeiras, mas o Botafogo não tem mais Almada e Luís Henrique. Os jogadores especiais fazem a diferença. O destaque do jogo foi o ótimo volante Gregore, formando um trio no meio junto com Marlon e Patrick de Paula, contra apenas dois jogadores do Palmeiras.

Abel Ferreira, para justificar o numero enorme de bolas aéreas, está certo quando diz que a maioria dos gols no futebol nasce de bolas cruzadas, paradas ou em movimento. Porém, é importantíssimo trocar passes pelo centro, provocar os movimentos dos laterais na cobertura dos zagueiros, para em seguida passar a bola para os pontas e ou laterais, que terão muito mais liberdade e condições de fazer cruzamentos precisos.

A contratação do centroavante Vitor Roque por uma grande fortuna é paradoxal, pois o jogador não se destaca pelas jogadas aéreas, e sim pela velocidade nos pequenos e grandes espaços. Além disso, Vitor Roque é um bom jogador, com chances de evoluir bastante, mas foi precocemente valorizado e endeusado antes da hora, como é habitual no futebol brasileiro.

Não foi surpresa ele (Vitor Roque) não ter ido bem na Espanha.

Os jogadores especiais fazem a diferença. O São Paulo, sem Lucas Moura e Oscar, piora muito de qualidade como ocorreu no empate, em casa, por 0x0 contra o Sport.

Apesar de muitos gramados ruins, dos riscos de violência no trajeto para os estádios, dos altíssimos preços dos ingressos e das variáveis qualidades técnicas das partidas, os estádios no Brasil estão sempre cheios. Os investimentos e as propagandas são maciços. Muitas vezes, mostram o que não existe. É o exagero, a sociedade e o futebol do espetáculo, um show.

*Tostão é cronista esportivo, participou como jogador das Copas de 1966 e 1970.