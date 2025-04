Veja onde estão os jogadores do Vitória na última Sul-Americana

Relembre onde estão os jogadores do Vitória da última vez do time na Libertadores - Foto: Reprodução / CONMEBOL

A espera acabou. Nove anos depois, o torcedor do Vitória poderá ver o Rubro-Negro voltar a disputar uma competição internacional. Nesta quarta-feira, 2, o Leão estreia na Copa Sul-Americana contra o Universidad Católica-EQU, no Barradão, pela 1ª rodada do Grupo B. O duelo marca o retorno do clube ao torneio desde sua última participação, em 2016, quando acabou eliminado pelo Coritiba na primeira fase.

Na ocasião, o Vitória venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Barradão, mas perdeu por 1 a 0 no Couto Pereira e deu adeus à competição pelo critério do gol fora de casa, que ainda era utilizado antes da mudança para o formato de grupos. Sob o comando de Vagner Mancini, a equipe que entrou em campo na derradeira partida tinha nomes conhecidos pelo torcedor.

Onde estão esses jogadores agora?

O goleiro Fernando Miguel, hoje com 40 anos, segue em atividade e defende a meta do Ceará, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

Na lateral direita, Diego Renan, de 35 anos, vestiu a camisa do Joinville no Campeonato Catarinense e Copa Catarinense de 2024.

Na zaga, Victor Ramos, formado na Toca do Leão e com 35 anos, recentemente jogou pelo Rio Branco-PR. Seu companheiro de defesa, Ramon Menezes, está no Ceará e tem 29 anos.

Fechando o setor defensivo, o lateral-esquerdo Diogo Matheus defende o Operário-PR, com 32 anos.

No meio-campo, Amaral, que tinha a função de proteção à defesa, está sem clube desde 2023, quando atuou pelo Ação-MT.

Seu companheiro de setor, José Welisson, segue no futebol nordestino e veste a camisa do Fortaleza aos 30 anos.

Marcelo Santos, da mesma idade, está no Andraus, do Paraná.

Já Sherman Cárdenas, camisa 10 da época, seguiu atuando em seu país natal e hoje joga pelo Atlético Bucaramanga, da Colômbia, que disputará a Libertadores de 2025.

No ataque, o principal nome daquele time era Marinho, que despontava como estrela rubro-negra. Atualmente, com 34 anos, ele também está no Fortaleza.

Já Kieza, artilheiro da equipe na época, tem 38 anos e se prepara para defender o Fluminense de Feira na Série B do Campeonato Baiano.