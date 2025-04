Universidad Católica visita o Vitória com um terço de jogos no ano

Byron Palacios, artilheiro do Universidad Católica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nove anos longe de competições internacionais, o Vitória vai entrar em campo pela Copa Sul-Americana. Primeiro adversário do Rubro-Negro na fase de grupos, o Universidad Católica de Quito, do Equador, vem a Salvador para sua sétima partida na temporada, quase um terço dos jogos que o Leão da Barra disputou em 2025.

Clube brasileiro com mais partidas no ano, o Vitória entrará em campo, nesta quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, pela 24ª vez. Com as diferenças dos calendários nacionais, o Universidad ocupa a quinta posição no Campeonato Equatoriano e acabou de sofrer a sua primeira derrota na temporada.

Fora de casa, a equipe saiu derrotada para o Vinotinto, por 3 a 2, pela sexta rodada da liga nacional. Com o resultado, o aproveitamento como visitante caiu para 44,4%, com uma vitória, um empate e uma derrota. Em números gerais, o clube soma duas vitórias, quatro empates e uma derrota, conquistado 47,6% dos pontos.

Ismael Díaz, destaque do Universidad Católica | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Comandado pelo técnico Diego Martínez, o Universidad Católica possui o seu quarteto ofensivo como principal destaque. Até o momento, todos os gols da equipe foram marcados por Azarias Londoño e Mauro Díaz, além dos artilheiros Ismael Díaz e Byron Palacios, que balançaram as redes quarto vezes cada.

Confira as participações dos 11 gols da equipe na temporada:

Byron Palacios: 4 gols e 1 assistência

Ismael Díaz: 4 gols

Mauro Díaz: 2 gols e 1 assistência

Azarias Londoño: 1 gols e 1 assistência

Gregori Anangonó: 2 assistências

Daykol Romero: 2 assistências

Luis Cangá: 1 assistência

O time titular é formado por: Johan Lara (Rafael Romo); Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina e Luis Castillo; Rooney Troya e Jerónimo Cacciabue; Azarias Londoño (Daykol Romero), Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Palacios.

O Universidad Católica vai tentar quebrar um tabu no Barradão, já que a equipe nunca venceu um time brasileiro na Copa Sul-Americana. Foram cinco derrotas e um empate em seis partidas, contra Cruzeiro, Santos e Fluminense.