COLUNA DO TOSTÃO
Tostão critica amistosos em meio à reta final do Brasileirão e defende o profissionalismo de atletas
Confira a coluna de Tostão desta segunda-feira (16)
O desempenho e a derrota da seleção brasileira para o Japão por 3X2 não foi surpresa nem decepção. Este é o futebol que o Brasil joga há muito tempo. Foi mais uma partida equilibrada entre os dois times. Nos três últimos jogos houve um empate e uma vitória de cada lado.O Japão é melhor no coletivo e o Brasil é superior individualmente. Vini Júnior fez dois golaços.
Além das deficiências individuais o Brasil precisa formar um conjunto mais compacto, que pressiona em bloco, que recupera mais a bola e que consiga sair melhor da marcação por pressão do adversário. Assim saíram os três gols do Japão.
Os amistosos da seleção no momento de decisões no Brasileirão é um absurdo, uma afronta ao futebol. Diminuir o número de convocados dos clubes, como fez a CBF, nada adianta, pois vários titulares foram chamados para outras seleções Sul-americanas. A solução é simples, não ter jogos de clubes durante os amistosos.
As duras críticas de torcedores e de alguns comentaristas a Raphinha foram exageradas. Ele deu uma entrevista para a televisão da Espanha as contusões que tem tido na seleção e que prejudicam o Barcelona. Ele não quis impor nada. Quis apenas dizer que ele joga bem quando está em ótimas condições físicas.
Raphinha e os outros jogadores têm orgulho e prazer quando atuam pela seleção, além de ganharem prestigio. Escuto, com frequência, comentários de que os jogadores do passado tinham mais amor pela seleção e que jogavam com mais raça. Não é bem assim. Por causa do desenvolvimento cientifico e da maior cobrança, os atletas atuais são mais profissionais e mais conscientes de seus deveres.
No passado, o comportamento dos atletas era uma mistura de romantismo e de irresponsabilidade.Como o Brasil não vence uma Copa do Mundo há 24 anos (serão 28 em 2030), além dos 7x1 para a Alemanha, os 4x1 para a Argentina e outras marcantes derrotas, a enorme expectativa que existia decorrente da conquista do penta está cada dia menor. Nos últimos 24 anos, os europeus evoluíram na formação de ótimos jogadores, nas estratégias de jogo e no planejamento fora de campo.
Já o Brasil ficou para trás. O futebol reproduz a baixa produtividade que existe em muitos setores do país.A maior deficiência atual da seleção está no meio campo, a alma e o cérebro de uma equipe. Há décadas, os entendidos dividiram o meio campo entre os que atuavam do meio para trás apenas para marcar e os que jogavam do meio para frente, apenas para atacar.
Desapareceram os grandes meio-campistas que jogavam de uma intermediaria a outra e que desarmavam, construíam e avançavam.Muitos ainda confundem no Brasil o antigo volante que se limita a proteger os defensores com o meio campista moderno que defende mais recuado, que inicia as jogadas ofensivas com ótimos passes e que participa de todas as construções das jogadas no meio campo. Confundem também o clássico meia centralizado ofensivo que não participa da marcação com o atual meio campista que joga de uma intermediária a outra.
Confundem ainda o atual camisa 10, armador, com o antigo camisa 10, ponta de lança, atacante, que faz muitos gols e formadupla com o centro-avante.Muitos parecem e não são. Não basta parecer. É preciso ser.