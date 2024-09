A força da reeleição

Nesse momento, 80% dos prefeitos que buscam a reeleição estão em posição favorável - Foto: Divulgação | TSE

As eleições municipais de 2024 no Brasil estão na reta final de campanha e a força dos prefeitos aptos à reeleição se destaca como um tema central. Com 20 dos 26 prefeitos das capitais disputando a reeleição, as pesquisas apontam que 11 deles têm grandes chances de vencer no primeiro turno, sendo que pelo menos dez capitais podem ter suas disputas resolvidas já na primeira votação, refletindo a predominância da incumbência nas eleições municipais.

Nesse momento, 80% dos prefeitos que buscam a reeleição estão em posição favorável, seja para ganhar no primeiro turno ou para avançar ao segundo. Esse cenário destaca a importância da aprovação popular e da percepção de eficácia das administrações atuais como fatores decisivos para os eleitores. A única exceção notável é Palmas (TO), onde a candidata Janad de Valcari (PL) se destaca como uma forte concorrente, desafiando a lógica predominante.

Historicamente, as taxas de reeleição de prefeitos têm se mantido altas, sendo que as tendências sugerem até 70% de taxa de reeleição este ano. Fatores como altos índices de aprovação e a redução do desejo de mudança entre os eleitores contribuem para essa dinâmica. A estrutura política atual, dominada por partidos do "centrão", favorece a continuidade, pois essas legendas tendem a apoiar tanto candidatos de direita quanto de esquerda, garantindo uma base de apoio ampla, fluída e resiliente quanto ao perfil ideológico dos eleitores.

Além disso, o uso estratégico de emendas e demais recursos federais e estaduais pelos prefeitos aliados aos governos estadual e nacional, mas também a seus deputados federais acabaram por criar uma novíssima rede estratégica de recursos que aumenta a visibilidade e a eficácia das gestões municipais, tornando-se um trunfo poderoso na busca pela reeleição. Na cabeça do eleitor, a força dos candidatos á reeleição passa pela “entrega de resultados” diante da gestão de políticas públicas que afetam diretamente o cotidiano das cidades.

Dessa maneira, há uma inevitabilidade na lógica do voto: o olhar plebiscitário sobre os prefeitos aptos à reeleição envolve a percepção se eles merecem ou não mais uma chance à frente da prefeitura. Já nas pequenas cidades, a pergunta central para os eleitores passa pelo teste se um determinado prefeito está à altura dos desafios, além da realidade difícil se a prefeitura foi ou não capaz de gerar empregos e oportunidades para a maior parte das famílias frente a uma assimetria de recursos privados que tornam a prefeitura o principal “empregador” uma parte importante das cidades brasileiras. No final das contas, os eleitores olham para os prefeitos como fazemos no futebol com os técnicos, os resultados em campo pesam muito mais do que a estrutura geral dos clubes.

*Professor Adjunto de Ciência Política da UNILAB e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UFRB) – [email protected]