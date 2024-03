Aristides Maltez realiza curso de Oncoplastia e Reconstrução Mamária | A TARDE

O Hospital Aristides Maltez (HAM) e a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) realizam o Curso de Oncoplastia e Reconstrução Mamária, voltado para profissionais de todo o Brasil e coordenado pelos mastologistas Ana Cláudia Imbassahy, chefe do Serviço de Mastologia do HAM, Paulus Fabricio Ramos, mastologista da SBM e pela médica Sálvia Canguçu, mastologista do HAM.

Ao longo do ano, serão realizados 11 módulos e o curso deve beneficiar mais de 99 pacientes, uma oportunidade ímpar para os profissionais de saúde que desejam aprimorar suas habilidades e contribuir significativamente para o bem-estar das pacientes. O primeiro módulo do curso terá início em 29 de fevereiro, estendendo-se até os dias 1 e 2 de março.



Segundo Ana Cláudia Imbassahy “ é grande expectativa nesse curso que é de extrema relevância para a ampliação do acesso à reconstrução mamária, pois irá contribuir com o aprendizado e a educação continuada dos médicos que têm interesse nas cirurgias oncoplásticas e de reconstrução mamária. E o principal benefício, sem dúvida, será para as nossas pacientes com câncer de mama”.



O médico Paulus disse que ”o objetivo é realizar reconstruções mamárias e melhorar os resultados estéticos das pacientes. A oncoplástica é um conjunto de técnicas, que vão agregar às pacientes melhores resultados ao tratamento oncológico. Por isso, é muito importante os mastologistas terem essa formação, assim como outros médicos e cirurgiões plásticos são bem-vindos.”.



Já a médica Sálvia reforçou que “É uma honra participar como coordenadora desse curso, fruto da parceria com o Hospital Aristides Maltez e a Sociedade Brasileira de Mastologia, sendo o primeiro Norte e Nordeste em reconstrução mamária e trazendo benefícios para milhares de pacientes aqui do hospital.”.



De acordo com indicadores apresentados pelo médico Paulus em reunião com os gestores da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC) e do HAM, estima-se que, no Brasil, apenas 30% das mulheres realizam reconstrução mamária pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Este dado revela a importância de ampliar a formação dos profissionais, fornecer uma visão diferenciada por meio da educação continuada e agregar técnicas cirúrgicas na qualificação desses médicos”.

DESTAQUES

Macetando vírus

O período carnavalesco finaliza e a gripe fica. Nesse ano o nome escolhido pelos internautas é o Macetando Vírus, que faz referência a música Macetando de Ivete Sangalo que marcou o Carnaval em 2024. Alguns dos sintomas da gripe são febre, dor de cabeça, dor abdominal, vômito e garganta inflamada. As viroses respiratórias são as mais comuns pós folia, isso devido as aglomerações nas festas, alta ingestão de álcool, alimentação desbalanceada e noites mal dormidas que contribuem para a queda da imunidade. Os médicos orientam beber bastante líquido, ter uma rotina de sono, uma alimentação equilibrada, mas se houver complicações dirigir-se a uma unidade de saúde.

Crise de ansiedade

Por incrível que pareça em pleno carnaval, uma das principais causas de atendimento médico nos módulos de saúde esteve relacionada a crise de ansiedade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgados nesta quarta-feira (14), o transtorno foi responsável por 67% dos atendimentos. Ao todo, mais de 300 foliões receberam assistência especializada entre sexta-feira (9) e terça-feira (13). Entre eles, 28 (9%) precisaram de transferências. Ainda segundo dados da SMS, o perfil dos pacientes é de adultos (88%), do sexo feminino (66%). A maioria dos atendimentos envolveu transtornos ansiosos (67%), consumo de álcool e outras drogas (35%) e transtornos psicóticos (4%).

Fevereiro laranja



O caso da influenciadora Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, recentemente diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda chama atenção das leucemias que vão atingir mais de 11,5 mil brasileiros neste ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O Fevereiro Laranja é o mês de conscientização sobre as leucemias, portanto é de fundamental importância ficar atento aos sinais que podem ser sensação de fraqueza e mal-estar geral; anemia e palidez; hemorragias; ocorrência de grandes hematomas mesmo em pequenas pancadas; perda do apetite e emagrecimento sem causa aparente; Ínguas inchadas e doloridas, principalmente no pescoço e virilha; infecções frequentes; dor nos ossos e nas articulações dentre outros.

Médicos especializados



A formatura de 83 médicos do Programa de Residência do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), nesta terça-feira (20), reforça a vocação da unidade para a pesquisa e o ensino aliados à assistência. O evento, que ocorreu no auditório Jornalista Jorge Calmon, da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), reuniu preceptores, coordenadores do Programa de Residência, diretores do hospital, parentes e amigos dos formandos. Os médicos fizeram suas especializações em áreas como endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, clínica médica, anestesiologia, cirurgia vascular, coloproctologia, urologia, pediatria, dentre outros.