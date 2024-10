DAC é principal causa de morte súbita em pessoas com mais de 35 anos

Equipe de Mastologia da HAM - Foto: Divulgação

Doenças cardiovasculares não detectadas são responsáveis pela maioria de casos de morte súbita cardíaca, que, em geral, ocorrem em menos de uma hora do início dos sintomas. Entre elas, a doença arterial coronariana é a principal causa em indivíduos com mais de 35 anos, e está envolvida em 80% dos casos de morte súbita.

“É importante fazer prevenção, controlar a pressão arterial, fazer exames preventivos através de consulta periódica ao cardiologista” é o que ressalta a cardiologista Luciana Cunha.

Os sinais e sintomas da morte súbita incluem perda de consciência, colapso repentino, ausência de pulso e de respiração. Outros sintomas, se presentes, são inespecíficos e incluem palpitações, dores no peito, falta de ar e fraqueza.

“Buscar os indivíduos com risco aumentado da doença também é prioridade para iniciar medidas preventivas apropriadas, além de ficar atento ao tratamento de doença cardíaca subjacente e outras comorbidades”, acrescenta a médica.

A cardiologista orienta que pessoas que têm preferência por atividades físicas intensas devem submeter a triagem pré-participação atlética, que inclui história clínica prévia e familiar, exame físico, ECG de repouso de 12 derivações, bem como um ECG de esforço e um ecocardiograma.



Mutirão do HAM detectou 28 novos casos de câncer de mama



O balanço final do mutirão de câncer de mama que aconteceu sábado (05), no Hospital Aristides Maltez, detectou 28 novos casos da doença. As pacientes já iniciaram tratamento e serão acompanhadas pela equipe do serviço de mastologia do HAM.

No total, o mutirão realizado em parceria com o Instituto Protea, atendeu 63 mulheres e teve mais de 100 profissionais envolvidos entre médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos, recepcionistas, pessoal de apoio e segurança. Foram realizados 34 exames de USG, 27 mamografias, e 18 biópsias.

A médica Ana Claudia Imbassahy, coordenadora do setor de mastologia do hospital, falou da importância do mutirão para ajudar as mulheres que precisam de atendimento e não procuram um serviço médico e destacou que para curar a doença é importante a detecção logo num processo inicial.

“A detecção do câncer precoce é determinante para a cura e estamos felizes pelo sucesso do mutirão. Essas 28 mulheres matriculadas no mutirão terão todo acompanhamento aqui no hospital e já iniciaram tratamento.