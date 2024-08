Doenças cardiovasculares acentuam durante menopausa e pós-menopausa

O médico Leandro Serafim - Foto: Divulgação

A menopausa é a fase da vida em que ocorre a interrupção permanente do ciclo menstrual de uma mulher e está associada a várias mudanças hormonais. Durante a menopausa, os níveis de estrogênio diminuem significativamente, o que pode ter impacto na saúde cardiovascular . Mulheres na pós-menopausa têm um aumento do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e hipertensão. Para falar deste assunto o médico cardiologista Leandro Serafim pontua os riscos e as formas de evitar que as doenças cardiovasculares se manifestem.

1. O que efetivamente acontece na menopausa e pós-menopausa que acarreta perigo para a saúde do coração?

Nestes períodos tão importantes para as mulheres, os hormônios sofrem alterações e provocam prejuízos de toda ordem. O estrogênio, por exemplo, desempenha um papel protetor no sistema cardiovascular, ajudando a manter os níveis de colesterol saudáveis, controlando a pressão sanguínea e promovendo a saúde dos vasos sanguíneos.

2. O que as mulheres podem fazer para evitar o aparecimento de doenças cardiovasculares?

É importante que mulheres na menopausa adotem um estilo de vida saudável, que inclua uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos, controle do peso, não fumar e monitoramento regular da pressão arterial e dos níveis de colesterol. Além disso, é fundamental consultar um médico regularmente para avaliar o risco cardiovascular e discutir medidas de prevenção adequadas.

3. O acúmulo de responsabilidades relacionadas à vida profissional, cuidados com a casa e filhos intensifica os níveis de estresse feminino?

Sim.O acúmulo de responsabilidades relacionadas à vida profissional, cuidados com a casa e filhos podem, de fato, intensificar os níveis de estresse entre as mulheres. Diversos estudos destacam que a sobrecarga de múltiplos papéis pode levar a uma maior incidência de estresse, ansiedade e fadiga. As múltiplas funções exercida pela mulher moderna gera estresse adicional, perda de qualidade de sono, sedentarismo e má alimentação

4. Fazer Terapia de Reposição Hormonal pode ser um tratamento aliado para combater doenças cardiovasculares?

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH) iniciada logo nos primeiros meses e com liberação e avaliação de um cardiologista tem mostrado ser um forte aliado para combater doenças cardíacas. Porém, é necessário consultar seu ginecologista para saber o momento certo da iniciação da TRH com avaliação correta dos hormônios que precisam ser substituídos.

