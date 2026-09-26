Guatemala é um excelente destino para quem deseja conhecer vulcões

Antigua na Guatemala é o tipo de destino que funciona melhor quando o viajante diminui o ritmo. A antiga capital colonial guatemalteca combina ruas de pedra, igrejas em ruínas, casarões coloridos, cafés, mercados, gastronomia e uma paisagem dominada por vulcões. É uma cidade relativamente pequena, mas com atrações suficientes para ocupar tranquilamente três ou quatro dias, até porque serve como base para algumas das experiências mais impressionantes do país.

A quantidade de brasileiros viajando por países da América Central ainda é pequena. Países como a Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua recebem pouquíssimos turistas brasileiros. Eu me aventurei por esses países, além de Panamá e Costa Rica, e confesso que me surpreendi. A partir de hoje, aqui no blog issabordo, você vai conhecer um pouco desses destinos.

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Outra questão é que dificilmente o viajante que vai à Guatemala se dedica à capital do país. Os turistas chegam pelo Aeroporto Internacional La Aurora e seguem de transfer ou ônibus para Antigua, que fica distante cerca de 40 quilômetros, num trajeto que costuma durar entre 1h30 e 2h por conta dos constantes engarrafamentos.

Como chegar

Para nós baianos, a melhor opção para sair de Salvador com destino à Guatemala é com os voos diretos que a Copa Airlines tem entre a capital baiana e a Cidade do Panamá. Basta uma conexão no Panamá e seguir com a própria Copa para a Guatemala. Você, inclusive, pode aproveitar a ida ou a volta para conhecer a Cidade do Panamá, já que a companhia aérea oferece stopover.

Sobre Antigua

Antigua Guatemala, ou simplesmente Antigua, foi fundada no século XVI e chegou a ser a capital do Reino da Guatemala. Terremotos sucessivos destruíram parte importante da cidade, mas também deixaram um conjunto arquitetônico singular de igrejas, conventos e edifícios coloniais.

Hoje, caminhar pelo centro histórico é uma das grandes atrações. Eu estive na cidade em junho deste ano e posso garantir que o cenário parece montado para fotografia: fachadas coloridas, ruas de paralelepípedos e, ao fundo, montanhas e vulcões.

O Arco de Santa Catalina, a Iglesia de La Merced, a Catedral de San José, o Convento de las Capuchinas, a Iglesia de San Francisco e o Convento de Santo Domingo estão entre os lugares que merecem entrar no roteiro. Mas Antigua tem uma característica que a diferencia de muitas cidades históricas: os vulcões fazem parte da experiência urbana.

Vulcões são protagonistas

A paisagem de Antigua é cercada por vulcões, principalmente Agua, Acatenango e Fuego. O Agua é o cartão-postal da cidade. Sua silhueta aparece por trás das construções coloniais e é especialmente bonita no início da manhã, quando as condições de visibilidade costumam ser melhores.

Mas é o Acatenango que atrai os viajantes interessados em aventura. A famosa trilha até o vulcão pode ser feita em excursões de um ou dois dias. O grande espetáculo é chegar a áreas elevadas e observar o Volcán de Fuego, que apresenta atividade eruptiva.

Importante se atentar que a trilha do Acatenango não é um passeio convencional. É uma caminhada de montanha exigente, com grande ganho de altitude, frio durante a noite e necessidade de preparação física. Se essa for uma prioridade da viagem, vale contratar uma empresa especializada e verificar as condições do vulcão e as orientações das autoridades antes da saída.

Foto: Arquivo Pessoal

Outra possibilidade é conhecer o Pacaya, que fica mais distante de Antigua e também oferece experiências de caminhada em ambiente vulcânico. Essa foi a minha escolha, já que não teria tempo e nem estava preparado para a aventura do Acatenango. Contratei o passeio com guia local e segui viagem.

A minha experiência foi comprometida pela chuva. A subida é bem cansativa, mas alguns moradores locais oferecem a opção de subir a cavalo. Eu segui a pé e foi realmente cansativo por conta da chuva e da altitude. No final, fizemos algumas fotos, sentimos a quentura do vulcão e assamos marshmallow com o calor que vem das aberturas do vulcão.

O que conhecer em Antigua

Reserve pelo menos um dia para explorar a cidade a pé. O Arco de Santa Catalina é provavelmente a imagem mais conhecida de Antigua. Construído originalmente para permitir que freiras atravessassem a rua sem serem vistas, tornou-se um dos principais símbolos da cidade.

O Parque Central é o coração de Antigua. É um bom ponto de partida para caminhar pelo centro histórico, observar o movimento e fotografar a Catedral e as construções ao redor. Inclusive, a Catedral de San José tem uma fachada impressionante. Vale entrar e observar as ruínas que ficam na parte posterior. Elas ajudam a entender a dimensão dos terremotos que atingiram a antiga capital.

A Iglesia de La Merced é uma das mais bonitas da cidade, conhecida pela fachada amarela e pela arquitetura barroca. Por outro lado, o Convento de las Capuchinas é um dos espaços históricos mais interessantes para compreender como funcionava a vida religiosa na antiga cidade colonial.

Para quem, assim como eu, gosta de ver a cidade de cima, o Cerro de la Cruz oferece uma vista panorâmica de Antigua. Trata-se de uma das opções mais conhecidas. Em um dia de céu aberto, a vista do Vulcão Agua é espetacular. Por fim, não deixe de visitar o Mercado de Artesanías, que oferece tecidos, artesanato, objetos de decoração e lembranças da viagem.

Gastronomia merece espaço no roteiro

A Guatemala tem uma culinária própria, marcada por influências indígenas, espanholas e mesoamericanas. Antigua, por ser muito turística, também oferece restaurantes internacionais, cafés e cozinhas contemporâneas.

Foto: Arquivo Pessoal

Entre os pratos que vale experimentar estão:

• Pepián – ensopado espesso e bastante aromático, geralmente servido com carne, arroz e vegetais;

• Kak'ik – sopa tradicional de origem maia, normalmente preparada com peru;

• Jocón – carne cozida em molho verde à base de tomatillo e ervas;

• Fiambre – prato tradicional especialmente associado ao Dia de Todos os Santos;

• Tamales – existem diversas versões, geralmente envoltas em folhas;

• Chuchitos – pequenos tamales de milho, normalmente servidos com molho;

• Paches – espécie de tamal preparado com batata;

• Rellenitos de plátano – sobremesa feita com banana-da-terra recheada, frequentemente com feijão doce.

E há um item que o brasileiro provavelmente vai apreciar: café. A Guatemala produz cafés de alta qualidade, e Antigua é um ótimo lugar para experimentar diferentes variedades. Para uma refeição típica, alguns restaurantes conhecidos na cidade incluem Los Tres Tiempos, especializado em gastronomia guatemalteca, e Rincóncito Antigüeño. Outra opção bastante procurada é La Cuevita de Los Urquizú.

Melhor época para ir

A Guatemala tem uma estação mais seca e outra mais chuvosa. Para quem pretende fazer trilhas e conhecer os vulcões, o período mais seco tende a ser mais interessante, principalmente entre novembro e abril. As condições de visibilidade podem ser melhores, embora o clima de montanha seja variável.

Dezembro a fevereiro costuma ser particularmente agradável, mas também é uma época bastante procurada por turistas. De maio a outubro, é comum encontrar mais chuva. Isso não significa que seja impossível viajar. Muitas vezes a manhã é ensolarada e a chuva aparece à tarde. O problema maior para quem quer subir vulcões é a possibilidade de chuva, nuvens e condições menos previsíveis nas montanhas, que foi o meu caso.

Dicas importantes para brasileiros

Brasileiros estão na categoria de países isentos de visto para entrar na Guatemala como turistas, segundo a classificação oficial do Instituto Guatemalteco de Migração. A entrada é feita com passaporte vigente.

O seguro-viagem é uma escolha particularmente importante se você pretende fazer trilhas de vulcão. Verifique se a apólice cobre atividades de aventura/trekking.

O idioma oficial é o espanhol, mas, em Antigua, por ser um destino turístico, você encontrará pessoas que trabalham com turismo e falam inglês. Mesmo assim, algumas frases básicas em espanhol ajudam bastante.

A moeda local é o quetzal. Cartões são amplamente utilizados em estabelecimentos turísticos, mas é conveniente ter dinheiro em espécie para mercados, pequenos restaurantes, vendedores e situações em que o cartão não funcione.

Antigua está a cerca de 1.500 metros de altitude, enquanto o Acatenango ultrapassa 3.900 metros. Não é a mesma coisa. Uma pessoa que se sente perfeitamente bem em Antigua pode sentir bastante os efeitos da altitude durante a subida.

E a segurança?

Antigua é uma cidade turística, mas isso não significa que o viajante possa abandonar os cuidados básicos. Eu não tive problema de segurança na minha estadia no país, mas recomendo evitar ostentar celular, câmera e dinheiro, utilizar apenas transporte confiável e não caminhar sozinho por áreas pouco movimentadas à noite.

Obviamente, é importante contratar empresas e guias estabelecidos para as trilhas, não realizar trilhas de vulcão por conta própria, além de deixar documentos e objetos de valor desnecessários no hotel, quando houver cofre seguro. O Itamaraty mantém uma representação diplomática brasileira na Guatemala e disponibiliza plantão consular para emergências envolvendo brasileiros no país.