Se liga na vacina! Alguns países exigem imunização para visita de brasileiros

Quem costuma viajar ao exterior sabe que entre os requisitos para entrar em um país pode estar a necessidade de comprovar vacinação contra alguma doença específica. É o caso da Febre Amarela, que, tradicionalmente, é uma das vacinas mais exigidas por nações estrangeiras para permitir a entrada de turistas brasileiros em seus territórios.

Com a pandemia de Covid-19 tendo seu auge nos anos de 2020 e 2021, a maioria dos países, após reabertura das fronteiras, passou a exigir também a imunização contra essa doença, algo que, com o avançar das campanhas de vacinação, acabou sendo relaxado aos poucos, sendo que hoje são poucos os países que ainda exigem certificado de vacinação contra Covid-19.

Há também os casos em que o país exige determinada vacina para liberar a entrada do turista, mas isso acaba ficando apenas no papel, já que na prática ninguém pede comprovação. Não recomendamos que você viaje às escuras sem o certificado sabendo que determinado país exige a vacinação. Fazer isso é correr risco de chegar no país e ter sua entrada negada. É muito arriscado estragar suas férias por algo tão pequeno.

Nossa recomendação é que você sempre consulte os canais oficiais para entender quais são as exigências e restrições de cada país no geral, já que embora estejamos falando de vacinas, cada país pode ter outros tipos de requisitos, como vistos, taxas etc. É possível consultar os requisitos em sites de fontes oficiais.

Recomendamos que consulte sempre os sites de embaixadas e consulados do país que pretende visitar, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Itamaraty e até mesmo o da Organização Mundial de Saúde. Também é possível obter essas recomendações em algumas companhias aéreas e com agências de viagem.

No meu caso, que já visitei 62 países, apenas dois me solicitaram de fato a comprovação da vacina contra febre amarela: Maldivas e Tailândia. Já estive em países que informam exigir essa vacina, mas acabei entrando sem ninguém me pedir o documento, como a Índia, por exemplo. Já a da Covid, essa, no auge da pandemia, todos os países pediram a comprovação. A própria companhia aérea já pedia no Brasil para ver a vacina ou exame, correndo o risco de negar o embarque.

Por segurança, nunca deixe de levar seu documento comprobatório. Não vá arriscar sua viagem porque um conhecido viajou para determinado país e ninguém pediu comprovação de vacina. Lembre-se que cada policial de fronteira pode agir de forma diferente, então é sempre bom prevenir.

Lembramos que a vacina contra a febre amarela é aplicada em apenas uma dose, de forma gratuita, pelo SUS, com validade para a vida inteira. Você deve tomar com pelo menos 10 dias de antecedência para sua viagem. Depois de tomar a vacina, é necessário obter o Certificado Internacional de Vacinação, também conhecido como Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP).

Trata-se de um documento oficial que comprova que você foi vacinado contra determinadas doenças e pode ser exigido para entrada em alguns países. Para obter o documento, que é gratuito, você deve seguir as instruções na página de serviços https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia ou no www.meususdigital.saude.gov.br.