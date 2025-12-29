Turismo em Osaka: descubra a capital da alegria japonesa

Universal Studios Japan - Foto: Arquivo Pessoal

Terceira maior cidade do Japão e um dos principais centros econômicos e culturais do país, Osaka é frequentemente chamada de “capital da alegria” por uma combinação de características culturais, históricas e sociais que fazem dela uma cidade mais descontraída e divertida em comparação com outros grandes centros japoneses.

Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, ela forma, junto com Kyoto e Kobe, uma das áreas metropolitanas mais importantes do território japonês. Você leu aqui no blog Issabordo as dicas sobre Tóquio.

Tudo sobre Issa a Bordo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora chegou a vez de conhecer um pouco mais sobre Osaka, um dos destinos preferidos dos brasileiros que visitam o Japão.

Após passar pela maior cidade do mundo, segui viagem de trem-bala até Osaka. Por aqui, os moradores têm fama de serem mais extrovertidos, espontâneos e acolhedores do que a média no país. Eles gostam de conversar, rir e fazer piadas, o que cria um clima muito mais informal e alegre no dia a dia.

Linha do Trem (Kyoto) | Foto: Arquivo Pessoal

10 dicas do que fazer em Osaka

1 - Explore Dotonbori à noite

A região ganha vida com luzes de néon, personagens divertidos nos letreiros e inúmeras opções de comida de rua. É o lugar ideal para sentir a essência vibrante da cidade.

2 - Visite o Castelo de Osaka

Um dos principais cartões-postais do Japão, o castelo combina beleza histórica com um museu moderno que conta a trajetória da cidade.

3 - Conheça o Umeda Sky Building

O observatório no alto do prédio oferece uma vista panorâmica incrível — especialmente ao pôr do sol.

4 - Prove a gastronomia local

Experimente pratos típicos como takoyaki, okonomiyaki e kushikatsu. Não deixe de provar também o famoso Cheesecake do Rikuro. Osaka é conhecida como “a cozinha do Japão” por um motivo!

Mercado ao ar livre | Foto: Arquivo Pessoal

5 - Use o transporte público

O metrô conecta praticamente todas as atrações. Considere adquirir o Icoca Card ou o Osaka Amazing Pass para economizar tempo e dinheiro. Se já tiver o Suica, mais usado em Tóquio, não tem problema. Ele também é aceito no transporte de Osaka.

6 - Reserve um dia para a Universal Studios Japan

O parque temático é diversão garantida, principalmente para fãs de filmes e do universo Super Nintendo World. Se for no Verão que nem eu, se proteja com chapéu, se hidrate bastante e não esqueça o protetor solar.

Universal Studios | Foto: Arquivo Pessoal

7 - Passeie por Shinsekai

Bairro com clima retrô, cheio de restaurantes tradicionais e a icônica Torre Tsutenkaku. Vale a experiência!

8 - Visite o Aquário Kaiyukan

Um dos maiores aquários do mundo, com destaque para a impressionante área dedicada ao oceano Pacífico. Para quem gosta da vida marinha, essa parada é obrigatória.

9 - Aproveite compras em Namba e Umeda

Todo mundo sabe que o Japão é excelente para compras, certo? Então aproveite shoppings, lojas de eletrônicos e produtos exclusivos que fazem desses bairros ótimos pontos para compras.

Templo Namba Yasaka Shrine | Foto: Arquivo Pessoal

10 - Escolha bem a época da viagem

Primavera e outono são as melhores estações para clima agradável e paisagens deslumbrantes — com flores de cerejeira ou folhas avermelhadas. No Verão, como eu disse, faz muito calor, então se prepare e tome cuidado com o excesso de exposição ao sol.

Templo Fushimi Inari (Kyoto) | Foto: Arquivo Pessoal

Dica bônus! Se você está em Osaka e não se programou para dividir seu tempo de estadia entre Osaka e Kyoto, vale fazer um bate-volta. Essa foi a minha escolha. O metrô te leva até Kyoto em cerca de 1h. Você poderá conhecer os principais pontos da cidade. Basta ir cedo e aproveitar o dia para bater perna no centro e conhecer locais como o famoso Templo Fushimi Inari.

Caso esteja nos seus planos conhecer a floresta de bambu, neste caso recomendo passar mais de um dia em Kyoto.

Por fim, considere seguir viagem de trem-bala a cidades históricas como Hiroshima. Outra possibilidade, que foi a minha escolha, é pegar um avião e aproveitar para conhecer Seul, a vibrante capital da Coreia do Sul.