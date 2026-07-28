JULY
Bora SSA chega a Salvador e incentiva hábitos saudáveis com esporte
Coluna July desta terça-feira, 28
Bora SSA
O Bora SSA chega para incentivar um estilo de vida mais ativo e saudável em Salvador. Idealizado pela Oquei Sports, em parceria com a Bahia Eventos, o movimento une esporte, tecnologia e bem-estar. Com Daniel Cady como embaixador, o projeto aposta na metodologia 30x30, aplicativo exclusivo, desafios, rankings e benefícios para estimular a prática regular de atividades físicas e criar hábitos saudáveis de forma acessível e coletiva.
Vive la France
O Chez Bernard comemorou seus 63 anos com a edição 2026 do tradicional Vive la France, em Salvador. Os anfitriões Ademar e Verônica Lemos receberam clientes, parceiros e convidados para duas noites dedicadas à gastronomia francesa. O menu especial, assinado pelo chef Igor Almeida, teve harmonização da sommelier Laura Wortmann, em parceria com a Mistral, além de apresentações musicais com repertório francês.
Escolha
A empresária Danila Maia lança hoje, no Restaurante Pasta em Casa, no Rio Vermelho, seu primeiro livro, O Poder de uma Escolha. A obra reúne reflexões, atividades práticas e a trajetória de superação da autora, que transformou uma infância marcada por dificuldades em uma carreira de sucesso. Publicado pela Editora Legado, o livro busca inspirar mulheres a acreditarem no poder das decisões para mudar suas vidas e carreiras.
Conquista
A equipe baiana de canoa havaiana brilhou na 2ª etapa do Campeonato Baiano de VA’A, realizada neste fim de semana, em Itaparica. As atletas conquistaram o título nas duas provas disputadas: na categoria OC6 Master 40, no sábado, e na OC2 Master 60, no domingo. A equipe de OC6 foi formada por Regina Valente, Fátima Berenguer, Íris Azi, Verena Bárbara, Stela Hama e Sandra Paiva, capitã do time. Na OC2, Regina Valente e Sandra Paiva também garantiram o lugar mais alto do pódio.
Avós em Cena
Em homenagem ao Dia dos Avós, a comunidade Amigas da Vitória promove, em 29 de julho, às 19h, uma sessão especial da comédia "79 Não é 80", no Teatro Molière, da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, em Salvador. Com texto de Alê Nereu e direção de Eddie Marques, o espetáculo será dedicado às integrantes da comunidade e seus familiares. A montagem aborda, com humor e sensibilidade, os desafios, sonhos e a autonomia da mulher idosa.
Harpista
Hoje também, às 19h, o Museu de Arte da Bahia, na Vitória, acolhe o recital Nada sobre harpa: uma viagem musical entre França e Brasil, da harpista francesa Léa Mesnil. O encontro musical faz parte da programação do projeto Liberdatas da Aliança Francesa de Salvador, e a apresentação contará com repertório franco-brasileiro, do popular ao erudito.
Nova Era
A Banda Eva anunciou o novo responsável pelos vocais após o Carnaval de 2027. A revelação aconteceu durante uma participação especial no Bloco Beleza Rara, no Fortal, quando Felipe Pezzoni apresentou Biel Brito ao público em um momento de emoção e celebração. No trio elétrico, os dois artistas dividiram o palco e interpretaram sucessos da banda, simbolizando a transição entre gerações e o início de uma nova fase para um dos grupos mais importantes da música brasileira.
Aniversários
Hoje (28): Lidiane Argelim, Célia Tosto, Jorge Gauthier, Matheus Barretto de Araújo Barros, Tereza Coutinho
Amanhã (29): Aldalice Gedeon, Leidiane Brandão, Rebeca Pires, Tiago da Cruz Batista, Maria Célia Gueudeville Vita Baptista
Entrevista Alma Baiana com Márcio Sampaio
Por trás da grandiosidade do Carnaval de Salvador existe uma operação que envolve planejamento, tecnologia e integração entre diferentes áreas da gestão pública. Criado pela Saltur em parceria com a Semit, o Masterplan organizou essa complexa engrenagem, reunindo informações, equipes e estratégias em uma metodologia de governança que se tornou referência nacional. Reconhecido pelo Prêmio EU Esri Brasil 2025, o projeto é tema da entrevista com o diretor de Operações e Eventos da Saltur, Márcio Sampaio, que fala sobre a criação, os resultados e o legado da iniciativa.
Como surgiu o Masterplan?
O Masterplan nasceu da necessidade de integrar o planejamento do Carnaval, reunindo responsabilidades, cronogramas, informações e mecanismos de acompanhamento dos diversos órgãos envolvidos. Na Saltur, participei da construção e do aperfeiçoamento desse modelo para substituir uma atuação reativa por uma gestão estruturada, baseada em planejamento, monitoramento e resultados.
O que é o Masterplan?
É uma metodologia de planejamento e governança criada para organizar operações complexas, integrando instituições, processos, informações, responsabilidades e indicadores. Mais do que um documento, tornou-se uma ferramenta que conecta estratégia e execução, preservando o conhecimento institucional.
Quais os principais resultados alcançados?
O Masterplan transformou um planejamento fragmentado em uma operação integrada, melhorando a comunicação entre os órgãos, a definição de responsabilidades, a antecipação de riscos e o acompanhamento das entregas. Também fortaleceu a continuidade administrativa ao documentar processos e boas práticas.
Qual o maior legado do projeto?
O principal legado foi consolidar uma cultura de planejamento e governança na administração pública. O conhecimento deixou de depender apenas da experiência dos gestores e passou a ser organizado em processos e protocolos que podem ser utilizados nas próximas edições e em outras operações urbanas.
Esse modelo pode ser aplicado em outros lugares?
Sim. Embora cada cidade tenha suas particularidades, os princípios do Masterplan — planejamento, integração institucional, governança e monitoramento — podem ser adaptados a diferentes eventos e operações de grande porte.
Que mensagem deixa aos gestores públicos?
Grandes desafios exigem planejamento, cooperação e inovação. Compartilhar informações, integrar equipes, antecipar riscos e transformar experiências em metodologias permanentes é o caminho para fortalecer as instituições e deixar um legado que ultrapasse uma gestão.