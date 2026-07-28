Bora SSA chega a Salvador e incentiva hábitos saudáveis com esporte

Bora SSA

O Bora SSA chega para incentivar um estilo de vida mais ativo e saudável em Salvador. Idealizado pela Oquei Sports, em parceria com a Bahia Eventos, o movimento une esporte, tecnologia e bem-estar. Com Daniel Cady como embaixador, o projeto aposta na metodologia 30x30, aplicativo exclusivo, desafios, rankings e benefícios para estimular a prática regular de atividades físicas e criar hábitos saudáveis de forma acessível e coletiva.

Vive la France

O Chez Bernard comemorou seus 63 anos com a edição 2026 do tradicional Vive la France, em Salvador. Os anfitriões Ademar e Verônica Lemos receberam clientes, parceiros e convidados para duas noites dedicadas à gastronomia francesa. O menu especial, assinado pelo chef Igor Almeida, teve harmonização da sommelier Laura Wortmann, em parceria com a Mistral, além de apresentações musicais com repertório francês.

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Verônica e Ademar Lemos celebram 63 anos de tradição, sabor e encontros no Chez Bernard - Foto: Divulgação| (Totti CEO)

Escolha

A empresária Danila Maia lança hoje, no Restaurante Pasta em Casa, no Rio Vermelho, seu primeiro livro, O Poder de uma Escolha. A obra reúne reflexões, atividades práticas e a trajetória de superação da autora, que transformou uma infância marcada por dificuldades em uma carreira de sucesso. Publicado pela Editora Legado, o livro busca inspirar mulheres a acreditarem no poder das decisões para mudar suas vidas e carreiras.

Danila Maia lança O Poder de uma Escolha, livro que inspira mulheres a transformarem suas vidas por meio das próprias escolhas - Foto: Divulgação

Conquista

A equipe baiana de canoa havaiana brilhou na 2ª etapa do Campeonato Baiano de VA’A, realizada neste fim de semana, em Itaparica. As atletas conquistaram o título nas duas provas disputadas: na categoria OC6 Master 40, no sábado, e na OC2 Master 60, no domingo. A equipe de OC6 foi formada por Regina Valente, Fátima Berenguer, Íris Azi, Verena Bárbara, Stela Hama e Sandra Paiva, capitã do time. Na OC2, Regina Valente e Sandra Paiva também garantiram o lugar mais alto do pódio.

Equipe OC6 celebra o título da 2ª etapa do Campeonato Baiano de VA'A, em Itaparica - Foto: Divulgação

Avós em Cena

Em homenagem ao Dia dos Avós, a comunidade Amigas da Vitória promove, em 29 de julho, às 19h, uma sessão especial da comédia "79 Não é 80", no Teatro Molière, da Aliança Francesa, na Ladeira da Barra, em Salvador. Com texto de Alê Nereu e direção de Eddie Marques, o espetáculo será dedicado às integrantes da comunidade e seus familiares. A montagem aborda, com humor e sensibilidade, os desafios, sonhos e a autonomia da mulher idosa.

Harpista

Hoje também, às 19h, o Museu de Arte da Bahia, na Vitória, acolhe o recital Nada sobre harpa: uma viagem musical entre França e Brasil, da harpista francesa Léa Mesnil. O encontro musical faz parte da programação do projeto Liberdatas da Aliança Francesa de Salvador, e a apresentação contará com repertório franco-brasileiro, do popular ao erudito.

Nova Era

A Banda Eva anunciou o novo responsável pelos vocais após o Carnaval de 2027. A revelação aconteceu durante uma participação especial no Bloco Beleza Rara, no Fortal, quando Felipe Pezzoni apresentou Biel Brito ao público em um momento de emoção e celebração. No trio elétrico, os dois artistas dividiram o palco e interpretaram sucessos da banda, simbolizando a transição entre gerações e o início de uma nova fase para um dos grupos mais importantes da música brasileira.

Aniversários

Hoje (28): Lidiane Argelim, Célia Tosto, Jorge Gauthier, Matheus Barretto de Araújo Barros, Tereza Coutinho

Amanhã (29): Aldalice Gedeon, Leidiane Brandão, Rebeca Pires, Tiago da Cruz Batista, Maria Célia Gueudeville Vita Baptista

Entrevista Alma Baiana com Márcio Sampaio

Diretor de Operações e Eventos da Saltur, Márcio Sampaio - Foto: Divulgação

Por trás da grandiosidade do Carnaval de Salvador existe uma operação que envolve planejamento, tecnologia e integração entre diferentes áreas da gestão pública. Criado pela Saltur em parceria com a Semit, o Masterplan organizou essa complexa engrenagem, reunindo informações, equipes e estratégias em uma metodologia de governança que se tornou referência nacional. Reconhecido pelo Prêmio EU Esri Brasil 2025, o projeto é tema da entrevista com o diretor de Operações e Eventos da Saltur, Márcio Sampaio, que fala sobre a criação, os resultados e o legado da iniciativa.

Como surgiu o Masterplan?

O Masterplan nasceu da necessidade de integrar o planejamento do Carnaval, reunindo responsabilidades, cronogramas, informações e mecanismos de acompanhamento dos diversos órgãos envolvidos. Na Saltur, participei da construção e do aperfeiçoamento desse modelo para substituir uma atuação reativa por uma gestão estruturada, baseada em planejamento, monitoramento e resultados.

O que é o Masterplan?

É uma metodologia de planejamento e governança criada para organizar operações complexas, integrando instituições, processos, informações, responsabilidades e indicadores. Mais do que um documento, tornou-se uma ferramenta que conecta estratégia e execução, preservando o conhecimento institucional.

Quais os principais resultados alcançados?

O Masterplan transformou um planejamento fragmentado em uma operação integrada, melhorando a comunicação entre os órgãos, a definição de responsabilidades, a antecipação de riscos e o acompanhamento das entregas. Também fortaleceu a continuidade administrativa ao documentar processos e boas práticas.

Qual o maior legado do projeto?

O principal legado foi consolidar uma cultura de planejamento e governança na administração pública. O conhecimento deixou de depender apenas da experiência dos gestores e passou a ser organizado em processos e protocolos que podem ser utilizados nas próximas edições e em outras operações urbanas.

Esse modelo pode ser aplicado em outros lugares?

Sim. Embora cada cidade tenha suas particularidades, os princípios do Masterplan — planejamento, integração institucional, governança e monitoramento — podem ser adaptados a diferentes eventos e operações de grande porte.

Que mensagem deixa aos gestores públicos?

Grandes desafios exigem planejamento, cooperação e inovação. Compartilhar informações, integrar equipes, antecipar riscos e transformar experiências em metodologias permanentes é o caminho para fortalecer as instituições e deixar um legado que ultrapasse uma gestão.