O cineasta e animador baiano Eduardo Stachow, de 21 anos, foi um dos 36 estudantes homenageados no Hall of Fame FAAP 2026, em São Paulo. Aluno do terceiro semestre de Cinema e fundador da Stachow Pictures, o jovem foi reconhecido pelo espírito empreendedor e pelo desenvolvimento de projetos audiovisuais e novos negócios, destacando-se entre talentos de diferentes áreas da instituição.

Pré-Veillon

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Jonga Cunha e Ginno Larry assinam a primeira edição do Pré-Veillon, dia 29 de dezembro, às 20h, no Restaurante Amado. Com atmosfera intimista e elegante, a celebração terá como destaque o Mesa de Axé, projeto idealizado por Jonga, em uma noite dedicada aos grandes sucessos da música baiana, com participações especiais surpresa. Uma proposta que une música, gastronomia e encontros para brindar o encerramento do ano.

Jonga Cunha e Ginno Larry promovem Pré-Veillon no Restaurante Amado. - Foto: (Divulgação)

Homenagem

Em noite de reconhecimento e prestígio, a Procuradoria Geral do Estado da Bahia celebrou seus 60 anos com a entrega da Medalha do Mérito, em solenidade no Teatro Castro Alves. Sob a liderança de Bárbara Camardelli, a honraria distinguiu personalidades que marcaram a trajetória da instituição, entre elas a desembargadora Marielza Brandão Franco e a advogada Esmeralda Oliveira, conselheira federal da OAB.

Ezio Vannini, a desembargadora Marielza Brandão Franco, a procuradora- geral Bárbara Camardelli e a advogada Esmeralda Oliveira. - Foto: (Divulgação)

Workshop

Duda Barreto estreou seu projeto de encontros “Duda Barreto Convida”, reunindo convidadas em uma tarde dedicada à beleza e às boas conexões. A programação contou com workshop de maquiagem de Mara Santos Beauty, parceria da Maju Imports e drinks assinados por Marcelo Bach. A iniciativa aposta em encontros presenciais para aproximar pessoas, marcas e experiências do universo de Duda.

Duda Barreto entre convidadas na estreia do projeto “Duda Barreto Convida”. - Foto: Divulgação/ André Carvalho

Científica

O farmacêutico Matheus Pinho, do Hospital Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer, apresentou cinco estudos sobre segurança e acessibilidade no tratamento oncológico durante o HEMO e o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica 2026, levando a produção científica baiana a importantes encontros da área.

Matheus Pinho, destaque da pesquisa baiana em congressos nacionais de oncologia. - Foto: (Divulgação)

Novidades

Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu, reuniu representantes do mercado publicitário, anunciantes e parceiros no Leto Gastronomia para apresentar o UPFRONT TV Aratu/SBT 2027. A noite foi marcada pela apresentação de novidades, projetos e perspectivas para o próximo ano, reafirmando a presença multiplataforma do grupo e sua conexão com os principais acontecimentos da Bahia.

Ana Coelho apresenta novidades do Grupo Aratu para 2027. - Foto: (Divulgação)

Encontro de gerações

Uma parceria de mais de três décadas entre Lori Belilove, diretora da Isadora Duncan Dance Foundation (EUA), e a bailarina baiana Fatima Suarez ganha destaque na 16ª Jornada de Dança da Bahia. De 19 a 22 de novembro, as duas conduzem o Workshop Internacional de Técnica Isadora Duncan, na Escola de Dança da UFBA, celebrando a elegância, a fluidez e o legado de uma das grandes referências da dança moderna.

Lori Belilove e Fatima Suarez celebram mais de três décadas de parceria e dedicação à dança. - Foto: Ives Padilha

Artesanato

A Feira Café Fofoca e Arte ganha edição especial de Natal, de 20 a 29 de novembro, no Shopping Barra. O evento reúne marcas autorais, artesãos e empreendedores em uma seleção de peças exclusivas, presentes, acessórios, decoração e gastronomia. A programação inclui música ao vivo, oficinas criativas, dança e apresentações artísticas, em uma proposta que valoriza a originalidade e a produção independente.

Destaque

O Arte Bahia, projeto idealizado pelo relações públicas e produtor Isac Hora e pelo fotógrafo Gabriel Matos, ganhou destaque na Vogue Brasil em reportagem sobre supper clubs e experiências gastronômicas. Criado em 2024, o projeto propõe encontros que aproximam gastronomia, arte e cultura, valorizando espaços e experiências que revelam diferentes olhares sobre Salvador.

Devoção

Sonia Steel abre as portas de sua residência, no Horto Florestal, no dia 4 de dezembro, às 13h, para mais uma edição de seu tradicional Caruru de Santa Bárbara. A celebração reúne fé, devoção e encontros em torno de uma das mais expressivas tradições da cultura baiana. Uma tarde especial que promete reunir amigos e devotos. Aos interessados, vale garantir a participação com antecedência.

Aniversários

Hoje (19): Simone Bartilloti, Tatiana Paraiso Carneiro, Graça Valadares, Paulo Souto, Alina Gonzaga, Érica Pinheiro Isensee.

Amanhã (20): Irá Salles, Cris Pepe