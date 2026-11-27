Jornalista da Embaixada premiada

A jornalista baiana Luana Nunes, chefe de Comunicação da Embasa), recebeu o troféu de Comunicadora do Ano do Prêmio Aberje 2026, um dos mais relevantes da comunicação corporativa brasileira, entregue nesta segunda-feira (23). O reconhecimento individual acontece em um momento de destaque da comunicação empresarial da Embasa. Neste ano, a companhia conquistou quatro troféus na etapa regional Norte-Nordeste do Prêmio Aberje, sendo a única empresa do setor de saneamento premiada nessa etapa. E também concorre ao Prêmio Jatobá de PR (Troféu Jatobá) com projeto desenvolvido em parceria com o Grupo A TARDE.

Reconhecimento

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A empresária Suzana Mamede recebeu, na terça-feira (24), a Medalha Thomé de Souza, maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador. À frente da Happy Tour, ela foi reconhecida pelos 41 anos de trajetória no turismo, marcados pelo empreendedorismo, geração de negócios e abertura de oportunidades, especialmente para mulheres. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Fábio Souza.

Suzana Mamede recebe a Medalha Thomé de Souza em reconhecimento à sua trajetória no turismo - Foto: Renata Marques

Diálogo Jurídico

Guilherme Carvalho, Eugenio Raúl Zaffaroni, ex-ministro da Suprema Corte da Argentina, e Taurino Araújo protagonizaram um encontro marcado pelo diálogo e pelo intercâmbio intelectual durante o evento “Democracia e Justiça II”, promovido pelo TJBA, em Salvador. A ocasião reuniu importantes nomes do pensamento jurídico em torno dos valores da democracia, da justiça e da dignidade humana, estreitando os laços acadêmicos e culturais entre a Bahia e a Argentina.



Encontro de grandes nomes do Direito em defesa da democracia e da justiça - Foto: Divulgação

Arte em Destaque

A Santa Casa da Misericórdia promoveu, pela primeira vez, uma exposição dedicada a um artista vivo e em plena atividade. Intitulada Assim me faço PINTURA, a mostra reúne 100 obras de Sérgio Rabinovitz e comemora os 50 anos de trajetória artística do pintor e os 20 anos da Fundação Santa Casa. Uma noite de emoção e prestígio, que reuniu expressivos nomes da sociedade baiana.

Sérgio Rabinovitz, João Osmário, Juliana Rabinovitz e Dino Brasil - Foto: Divulgação

Voz Feminina

A jornalista, radialista e empresária Dina Rachid recebeu a Medalha de Honra Mulher Empreendedora, iniciativa da vereadora Roberta Caires, em sessão especial na Câmara Municipal de Salvador. À frente dos projetos A Voz de Salto Alto e O Poder da Voz, ela incentiva a liderança feminina e o empreendedorismo.

Dina Rachid recebe homenagem por sua contribuição ao empreendedorismo feminino - Foto: Divulgação

Luz e Arte

A Construart Iluminação, sob o comando de Marinês de Siqueira, oficializa sua entrada no G10 e inaugura, no dia 3 de dezembro, um polo cultural em seu showroom, no Caminho das Árvores. O espaço terá curadoria da AG Art Gallery, do empresário Antonio Gatto, aproximando arte, arquitetura e design. A celebração reunirá profissionais do segmento e contará com palestra do artista Almaandrade.

Antonio Gatto e o artista Almaandrade em encontro que une arte e arquitetura - Foto: Divulgação

Bodas de Prata

Dani Coni e Cristiano Moraes comemoram 25 anos de união com uma viagem especial de 25 dias pela Europa, a bordo do MSC Virtuosa. O roteiro inclui Londres, Barcelona, ​​Vigo, Palma de Maiorca, Málaga, Marselha, Las Palmas e Funchal. Uma comemoração que reúne paisagens, descobertas e momentos especiais, brincando o amor e as histórias construídas ao longo de um quarto de século.

Dani e Cristiano celebram 25 anos de amor em alto-mar - Foto: Divulgação

Natal das Estrelas

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) prepara duas noites especiais de música e solidariedade, nos dias 19 e 20 de dezembro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. A renda dos concertos será integralmente revertida ao Hospital Martagão Gesteira, que há mais de seis décadas cuida de crianças e adolescentes de toda a Bahia. Ingressos à venda na bilheteria do TCA e pela Sympla.

Literatura

Uma noite dedicada à literatura reúne Antonio Pastori e Emiliano José hoje, das 18h às 21h, na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. Pastori autografa “A Ilha dos Pássaros Rubros”, seu terceiro livro, após 25 anos sem publicar poesia. Já Emiliano lança “Heládio, O Bengalante”, obra sobre a trajetória do militante Heládio Leme durante a ditadura militar.

Cultural

Amanhã, das 17h às 19h, os autores e xarás Carla Visi e Carlos Leal assinarão os seus livros no Quadrilátero da Biblioteca Central dos Barris. Além da literatura, a tardinha cultural englobará um sarau poético-musical, artes visuais e capoeira. A entrada é franca.

Aniversários

Hoje (26): Marly Andrade, Alana Tanajura, Luis Velasco, Grace Calumby, Carla Pinheiro

Amanhã (27): Rosana Imbassahy, Monica Sarkis Novis, Clarissa Pedreira, Leo Varjão, Cida Florella, Kim Nery